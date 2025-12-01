Caso Koldo
El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado
"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.
Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Un polémico cartel de la Generalitat indigna a los vecinos de los pueblos de la dana
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Encuentran al menor de 12 años con síndrome de Down desaparecido en el bosque de Navarrés
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado