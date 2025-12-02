El PP llevará a 'la Paqui', la mujer de Cerdán, a declarar en el Senado

El Partido Popular (PP) continúa su ofensiva parlamentaria por el 'caso Koldo' y en esta ocasión llevará a declarar a la comisión de investigación en el Senado a la mujer de Santos Cerdán, conocida como 'la Paqui'. Así lo anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa este martes, donde concretó que acudirá el próximo lunes 15, dos días antes de la fecha en la que está citado el propio Cerdán. Con sarcasmo, García habló de que las dos próximas semanas, que coinciden exactamente con el periodo de la campaña electoral en Extremadura, donde se celebrarán elecciones autonómicas anticipadas el próximo día 21, serán sucesivamente "la semana Begoña" y "la semana Cerdán". Aunque a preguntas d ela prensa la portavoz popular no confirmó si está en sus planes que declare Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, algo que el primer partido de la oposición sigue sin descartar.

Serán, explicó García, "dos semanas temáticas para diseccionar la anatomía del saqueo sanchista", comentó parafraseando de nuevo, como ya hiciera la semana pasada Alberto Núñez Feijóo, la serie recientemente estrenada 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe del 23-F y sus protagonistas.

