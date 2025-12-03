Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASO MONTORO

Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación "política" sino de "grave corrupción"

El Ministerio Fiscal sostiene que el magistrados "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar" los derechos de los investigados

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda.

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

J. G. Albalat

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

MADRID

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la investigación del 'caso Montoro' y en un escrito ha tratado de "dejar claro y sentado" que alguno de los correos electrónicos intervenidos "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideologia política alguna",- según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha aprovechado el escrito para defender al magistrado instructor, sobre quien ha asegurado que sus escritos "han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales".

TEMAS

