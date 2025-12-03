Feijóo plantea prisión permanente revisable para violadores reincidentes y que la violencia machista dependa de Interior

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles en un discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebrado en Toledo un decálogo de medidas para combatir la inseguridad cuando llegue al Gobierno. El presidente del Partido Popular (PP) plantea extender la prisión permanente revisable a los violadores reincidentes, que la violencia machista pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y que se agraven las sanciones por empleo de armas blancas, entre otras cuestiones.

Además, Feijóo arremetió contra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por haber dicho que tanto la Policía como la Guardia Civil eran las "primeras barreras" que se encontrarían muchas mujeres víctimas de violencia machista. "Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y sus legislaciones irresponsables", señaló, calificando de "vergüenza" las manifestaciones de Redondo.

Feijóo, que acudió al cónclave del SUP acompañado de la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, cifró en un 217% lo que habrían subido los delitos de violaciones, y subrayó que uno de cada cuatro hombres que violan a una mujer suelen reincidir. Su plan contra la inseguridad incluye también la persecución de la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir, un refuerzo de las medidads contra el crimen organizado y contra la ciberlincuencia. Además, el presidente de los populares volvió a reclamar al Gobierno el desbloqueo de la ley de su partido contra la okupación y se comprometió a mejorar las condiciones salariales de los policías.

"Yo no quiero que los jóvenes de mi país sientan que se les ha robado la seguridad; yo no quiero que las mujeres de mi país sientan que no pueden salir a la calle tranquilas; yo no quiero que los mayores sientan que su barrio de siempre es un lugar menos seguro y yo no voy a disfrazar la realidad para evitar ningún debate. Un país seguro es un país mejor", enfatizó en su discurso ante el sindicato policial.

Feijóo detalló varias de las medidas que servirían para combatir la multirreincidencia, a su juicio uno de los desafíos centrales de la seguridad en España. Entre ellas "que el valor de lo hurtado no sea un criterio excluyente cuando existen antecedentes"; el endurecimiento de las penas cuando se acumulen varios delitos leves; ampliar los supuestos para decretar prisión provisional por riesgo de reincidencia; la aplicación de juicios rápidos y acumulación de causas por estos casos y las expulciones inmediatas si quienes reinciden son extranjeros, algo que ya planteó el líder de los conservadores en su plan sobre inmigración presentado en Barcelona.

Noticia en elaboración.