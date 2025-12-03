El juez admite la denuncia de Errejón contra Elisa Mouliaá por calumnias y les cita el 12 de febrero

El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que interpuso el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por las manifestaciones públicas que esta realizó tras denunciarle por agresión sexual. Según el auto de admisión de la querella, que cita a ambos para declarar el próximo 12 de febrero (a la misma hora), los hechos denunciados por el político "hacen presumir la posible existencia de delito de calumnia", según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La admisión de esta querella se produce cuando Errejón ya ha sido procesado por la agresión sexual por otro juez de Instrucción de Madrid. Esta misma semana se conoció que representación letrada de Elisa Mouliaá había solicitado al instructor de este asunto, Adolfo Carretero, la apertura de juicio oral contra el que fuera líder de Sumar en Madrid. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.

El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 9 --el mismo que instruye el caso Leire-- cita a la actriz en calidad de querellada. Añade que no estando determinadas aún "la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, lo procedente es "instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

No hubo conciliación

A finales del pasado mes de octubre, Mouliaá rechazó conciliar con Errejón, que anunció entonces que reclamaría una indemnización de 10.000 euros a la actriz si no se retractaba de sus palabras. Ello dejo vía libre para que el político se querellara contra ella por acusarle de extorsión.

La querella ahora admitida defiende "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con determinados testigos de la causa por agresión sexual con los que se habría comunicado, imputándole así falsamente un delito de extorsión para que estas personas testificaran a su favor ante el juez carretero.

También recoge una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por determinados medios de comunicación.