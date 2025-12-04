Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez Actualizado: 04/12/2025 14:53 Ver galería > El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.

Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.

Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.

Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.

Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.

Fotogalería | Feijóo se pasea por Don Benito Samuel Sánchez El líder del PP abre la campaña electora en Don Benito.