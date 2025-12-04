Montero reconoce que los tiempos son "excesivamente largos" en el PSOE ante las denuncias por acoso sexual

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, cree que ante las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, los tiempos del partido son "excesivamente largos", por lo que pide "acelerar" los procedimientos y dar "más acompañamiento" a las denunciantes.

Montero, que ha participado en un acto con motivo del 4D (Día de la bandera andaluza), se ha referido así a los casos de presunto acoso sexual del exdirigente socialista Paco Salazar y del líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro.

En el caso de Salazar, ha asegurado que tras las denuncias de acoso sexual se dedicó su actividad privada, que ella desconoce, y que no tiene "ningún tipo de contrato" con Moncloa, con el PSOE o con el PSOE andaluz.

"Se protege a las víctimas"

Ha negado que se le haya protegido y ha defendido que "se protege a las víctimas", con las que hay que ser "empáticos" y sobre todo "saberlas acompañar" en procesos que son "muy dolorosos".

Montero ha indicado que, vista la situación que trasladan las víctimas, tienen que "acelerar" los procesos del partido y "acompañar de una forma más eficaz" a las mujeres que denuncian, para que se sientan "arropadas" por el partido.

Respecto al caso de Torremolinos, ha explicado que ella conocía que se había interpuesto una denuncia en el partido, pero desconocía el contenido porque el protocolo tiene "un intimidad que hay que respetar".

Una vez que conocieron que había puesto denuncia ante la Fiscalía, ella anticipó al partido que pediría la suspensión de militancia si se abrían las diligencias, como así ha ocurrido.

Montero espera que no sólo termine el proceso interno, sino que también la Fiscalía pueda obtener toda la información "para que se pueda llegar al final".

Ha defendido que el partido ha hecho los pasos correspondientes de contactar con ellos, citarles y tener sus testimonios, pero puede compartir que son tiempos "excesivamente largos".

Algo "tan íntimo" y en ocasiones "tan humillante" requiere "mayor celeridad y mayor acompañamiento a las víctimas", ha insistido.