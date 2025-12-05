Feijóo lanza la campaña del PP en Extremadura: "Nuestros candidatos no son marionetas que manejamos desde Madrid"

La cuenta atrás hacia el 21D ya está en marcha. Este 5 de diciembre se ha marcado en el calendario como el inicio oficial de la campaña electoral, una cita adelantada que sitúa a Extremadura bajo los focos nacionales. El primer amanecer, envuelto en niebla y nubarrones, ha tenido un protagonismo claro: el mundo rural. En Casar de Cáceres, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado la fábrica Quesos del Casar, un espacio convertido en símbolo de la industria agroalimentaria extremeña y del valor añadido que reivindica el sector.

La elección del escenario no es casual. El PP quiere comenzar su recorrido arropado por la actividad económica rural y apelando al campo como motor de crecimiento. Tras la tradicional pegada de carteles que a medianoche dio el pistoletazo de salida a una de las campañas más atípicas que se recuerdan en Extremadura, el líder popular , Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado que para él es un honor "pisar la España real". Ha subrayado que la empresa del Casar combina "la vanguardia con la tradición" y demuestra que "quiere la tierra y sabe que en el campo salen los mejores productos".

Dardos al PSOE y Vox

Después de la explicación de los operarios sobre los quesos del Casar, de referencia internacional, Feijóo ha lanzado la campaña del PP 'a tortas'. Su discurso ante los medios ha comenzado cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber sumido al país en una "decadencia política". Frente a eso, ha defendido que Extremadura "no quiere resignarse, lo veo en cada conversación, quiere que la dejen en paz y no la sometan a la decadencia del sanchismo". A su juicio, la región puede convertirse "en el referente de sensatez, de políticos honestos y de una tierra libre".

Las palabras también han ido dirigidas a Vox. Preguntado por las declaraciones de Santiago Abascal, que instó al PP a replantear la candidatura de María Guardiola si no lograba entendimientos con Vox ni con el PSOE, Feijóo ha respondido defendiendo que su candidata es la persona "con más posibilidades de ganar y formar un gobierno estable". Ha rechazado la lógica que atribuye al partido de Abascal al remarcar que los populares "no son marionetas que movemos con hilos y decidimos en Madrid sin consultar a la gente que vive en la comunidad autónoma en la que queremos gobernar".

Apoyos para "desbloquear Extremadura"

Tras cuestionar la autonomía de Vox en la región, ha arremetido contra la designación de su candidato. "No sé cómo se llama, creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben; ha sido impuesto desde Madrid", ha afirmado en referencia a Óscar Fernández Calle. Y ha rematado: "En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona".

En su valoración del escenario electoral, Feijóo ha asegurado que los ciudadanos "probablemente ya saben quién va a ganar", pero ha puesto el acento en si habrá mayorías suficientes para garantizar la gobernabilidad. "Aquí de lo que se trata es si la que gane va a tener los apoyos suficientes para desbloquear la gobernabilidad de Extremadura, porque todos los demás, su único objetivo es perder, pero bloquear al que gane".

Ha recordado que la presidenta de la Junta "no quiere hacer experimentos con el voto" y que aspira a matener el cargo que ya obtuvo en las urnas. En su opinión, el adelanto electoral responde a un propósito claro, "desbloquear Extremadura". De ahí que haya vinculado el futuro de la región al liderazgo de su candidata: "Se llama María Guardiola".

"Guardiola no depende de nadie, salvo de los extremeños"

Feijóo ha enmarcado ese mensaje dentro de una defensa amplia de la autonomía política de Extremadura. Ha insistido en que Guardiola no depende "de nada ni de nadie, salvo de los votos de los extremeños y del conjunto de los ciudadanos de Extremadura". Y ha subrayado que la comunidad actúa con criterio propio: "Extremadura marca su propia agenda, no la recibe hecha de ningún lugar". Esa autonomía, ha afirmado, es la que permite que la región avance. "Así es como se transforma la tierra, así es como se confía en la tierra y así es como la tierra confía en ti".

El líder popular ha unido esa idea al proyecto que dice querer afianzar. "Consolidar el cambio es profundizar en la que funciona. Es profundizar en la estabilidad del gobierno, en culminar proyectos, en atraer industrias, en defender la energía que se produce en esta tierra, en seguir mejorando la sanidad, la educación, las políticas sociales, es una autonomía sin tutelas".

S. S.

El 'caso Salazar'

Desde Pinofranqueado, el líder del PP ha asegurado este viernes que quiere una presidenta mujer en Extremadura que "respete a las mujeres" y ha acusado a Sánchez de haber estado "rodeado de machistas e indeseables" desde el año 2018. Ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente y exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, Feijóo ha afirmado que "no hay mayor hipocresía del sanchismo que el feminismo de pacotilla que predica".

Así, ha recordado que rebajaron la pena o dejaron en la calle "a más de 1.400 agresores, violadores y pederastas" con la llamada ley del 'solo sí es sí', al tiempo que ha aludido a los fallos en las pulseras antimaltrato.

"A este señor no le consta nada"

Además, ha criticado que a Sánchez no le conste que las primaras del PSOE "se las financió su suegro con los prostíbulos", en alusión a su negocio de saunas, y que tampoco les "conste" que "las sobrinas" del exminitro José Luis Ábalos, ahora "un gran desconocido", las "pagaban todos" los españoles.

"Y ahora resulta que tampoco conoce a su asesor directo, al señor Salazar, que lleva seis años en la Moncloa acosando a mujeres que le han denunciado y el PSOE no ha hecho nada. A este señor no le consta nada", ha aseverado. "Si no se entera de nada, es muy grave. Si se entera y lo ampara, es todavía peor. Pero si se entera, lo ampara y los vuelve a contratar, es un señor que no tiene vergüenza", ha exclamado.

21D en Extremadura: el termómetro político nacional

Feijóo ha ampliado el alcance de su mensaje más allá de las elecciones del 21D, vinculando la cita con un cambio de etapa para la región. "No estamos pues, durante un momento electoral solo para Extremadura. Estamos ante un momento histórico para el España. Es pasar de la marginación en la que ha vivido Extremadura durante mucho tiempo a ser referencia".

Los próximos quince días dibujarán un mapa político en movimiento: caravanas electorales que se cruzarán entre pueblos, comarcas y ciudades en busca de un electorado que afronta una de las campañas más tempranas que se recuerdan. Los líderes estatales han reforzado esa idea con su presencia, situando a la región en el centro de las estrategias nacionales, convertida en un escenario donde los partidos medirán su capacidad de movilización ante un 21D que puede redefinir su mapa político.