Recepción constitucional
Feijóo: “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”
En el Congreso, Alberto Núñez Feijóo señaló que Junts per Catalunya, con su apoyo a Pedro Sánchez, solo ha conseguido generar nerviosismo y dañar su propia base electoral
Madrid
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversación con los periodistas en la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución, se ha mostrado muy crítico con Junts per Catalunya y su papel desde que en 2023 invistió con sus votos a Pedro Sánchez. “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”, ha asegurado al respecto, añadiendo que “ha consolidado a Illa [Salvador] y, ¿qué tiene? Nervios y una ruptura con su electorado. Ha hecho un negocio ruinoso”, ha sentenciado al respecto.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- La treta de Isabel Díaz Ayuso para desbancar al Roig Arena de València: 8 asientos que valen 577 millones de euros
- Un incendio en una nave abandonada arrasa con parte de las antiguas bodegas Vinival de Alboraia
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa