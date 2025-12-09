El juez Peinado omite los datos personales de la asistente de Begoña Gómez tras denunciar que sufrió "acoso" con "correos ofensivos"

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha acordado suprimir del sumario los datos personales de María Cristina Álvarez, la asistente de la mujer de Pedro Sánchez, que fueron incluidos en la última documentación entregada por Presidencia del Gobierno al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, según especifica una "nota" de 2 de diciembre, que relata que los folios con esta información han sido sustituidos "por copias con datos omitidos, guardándose los originales en un sobre cerrado".

Precisamente, en un escrito dirigido por Presidencia al Juzgado de Peinado se especificaba que María Teresa Álvarez disponía desde el 5 de diciembre de 2024 de un nuevo correo electrónico "al poner de manifiesto la usuaria el hecho de no poder utilizar su cuenta anterior por recibir excesivos correos ofensivos".

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

Por eso, el abogado de la asistente de Begoña Gómez, José María de Pablo, había reclamado al juez Peinado que salvaguardara la intimidad de su clienta para “evitar situaciones de acoso como las que se han producido a consecuencia de anteriores filtraciones". Así, pedía que antes de dar traslado a las partes del contenido de la documentación procedente de Presidencia del Gobierno se procediera "a su expurgo y sobre todo a su pormenorizada anonimización, eliminando todos los datos personales, como domicilio, teléfono, número de cuenta corriente, datos médicos, etc".

"Continuas filtraciones"

La documentación entregada por Presidencia del Gobierno, proseguía el letrado, contenía datos personales y privados que afectan al derecho a la intimidad de su clienta. Y se aportaban a la causa, proseguía el defensor de María Cristina Álvarez, cuando "son públicas y notorias las continuas filtraciones que se están produciendo a diario del contenido de las presentes actuaciones".

Al hablar de los posibles autores de las filtraciones, De Pablo recordaba "la reciente confesión de uno de los letrados de las acusaciones populares unificadas [Manos Limpias] sobre los criterios políticos pero no jurídicos que mueven a la acusación en esta causa, lo que llevó a aquel letrado a renunciar".

Peinado había reiterado de forma reciente a Presidencia del Gobierno que remitiera la información sobre los datos salariales actualizados, en concreto "la certificación retributiva integra de la investigada María Cristina Álvarez correspondiente a todo el ejercicio 2025, así como los documentos acreditativos de su situación administrativa (nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios) hasta la fecha en que se produzca la efectiva baja".

"Eliminar los datos de carácter personal"

En otra resolución, el Juzgado de Peinado comunicaba a los agentes de la Unidad Central Operativa UCO) de la Guardia Civil que en su análisis de "los correos electrónicos, whatsapp o cualquier otra comunicación escrita en relación al teléfono y correos electrónicos" de María Cristina Álvarez se debían "eliminar los datos de carácter personal de la investigada en el informe que realicen respecto de los correos que guarden relación con la causa".

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, durante la presentación del proyecto ‘Los Carteles de la Guerra’, en el Ateneo de Madrid, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

También encargaba a los agentes que investigaran el contenido de las agendas de Begoña Gómez y María Cristina Álvarez "a fin de determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez se produjeron en relación con actividades personales o profesionales de la otra investigada".

Finalmente, solicitaba "toda la información relativa a los viajes de Cristina Álvarez sufragados con fondos públicos, incluyendo órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.)".