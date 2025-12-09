SANIDAD
Madrid ve anticonstitucional la nueva ley para limitar la colaboración público-privada
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, asegura que "invade competencias autonómicas" y "va contra la normativa europea".
Víctor Rodríguez
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha dicho este martes que la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público-privada, anunciada por la ministra Mónica García, es "inconstitucional", "invade competencias autonómicas" y "va contra la normativa europea".
Así lo ha expresado en un desayuno organizado por Europa Press sobre la Ley que la ministra de Sanidad quiere aprobar a principios de 2026 con el objetivo de "blindar" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.
En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará la colaboración público-privada
