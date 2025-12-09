El PSOE-M denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud por las "irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón

El PSOE de Madrid ha anunciado este martes que presenta una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el director general de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, después de los polémicos audios filtrados en lo que se le escucha instar a rechazar pacientes del centro.

El partido apunta a una "posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid", un día después de las críticas de Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba que la "última campaña" contra la sanidad madrileña buscaba "eclipsar" la huelga sanitaria nacional "contra el Gobierno" por el Estatuto Marco.

La denuncia viene el mismo día en el que la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, se reúne con el presidente del grupo Ribera Salud para exigir explicaciones de los audios. "Pueden estar sacados de contexto", apuntó este lunes en una entrevista en esRadio.

El PSOE-M ya había adelantado la pasada semana que emprendería acciones legales tras conocerse los audios en los que Gallart llamaría a "desandar" el camino en el Hospital de Torrejón que se había emprendido para rebajar las listas de espera sanitarias. Los socialistas sostienen que estas prácticas podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

La denuncia también se formulará "contra todos aquellos" que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, "puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento" del Ministerio Fiscal.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha subrayado, en sus redes sociales, que "la Sanidad es un derecho". "Haremos todo lo que esté en nustra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad pública en Madrid", ha remarcado.