El exvicerrector de la Complutense dice en el Senado que se sintió “obligado” a crear la cátedra de Begoña Gómez

El exvicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio aseguró este miércoles ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado que fue el rector, Joaquín Goyache, quien impulsó la creación de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que él se sintió “obligado” a gestionarla, aunque no “presionado”.

Según dijo, se sintió “obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez" quien la dirija.

El compareciente explicó que el reglamento permite que el rector pueda "excepcionalmente" nombrar un director de cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid "siempre y cuando haya un codirector" de la institución. La normativa también permite que la persona que dirija la cátedra pueda no ser licenciada, cosa que le ocurre a Begoña Gómez.

Al ser preguntado por la génesis de la colaboración entre la esposa del presidente y la UCM, Doadrio explicó que fue el rector quien le llamó por teléfono para decirle que había que crear una cátedra para Gómez, de lo cual dedujo que el acuerdo “ya estaba cuajado”. Además, explicó que Goyache se reunió varias veces con la esposa del presidente y que él la conoció tras la firma en la comisión mixta.

El excargo de la Complutense indicó que la asesoría jurídica de la Universidad dijo que “como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director [de la cátedra] sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción", por lo que se puso en marcha.

El compareciente aseguró que la cátedra de Begoña Gómez cumplía todos los requisitos para su puesta en marcha y relató que mantenía contactos regulares con ella hasta que en cierto momento le llamó su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo papel en los asuntos privados de la esposa del presidente está en cuestión en los tribunales.

Begoña Gómez está investigada por los delitos de malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, estos dos últimos tienen que ver con el registro a su nombre del software que se desarrolló para la cátedra.