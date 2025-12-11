Pinza de PP y Sumar en el Congreso contra el "bloqueo" del PSOE a la ley para nacionalizar saharauis

La compleja aritmética parlamentaria lleva a extrañas alianzas. Una de ellas se exhibirá este jueves en el Congreso, donde el Partido Popular lleva una iniciativa para impulsar la ley de nacionalización de saharauis. Una norma curiosamente impulsada por Sumar, socio minoritario del Gobierno, y que ha sido bloqueada por PSOE, socio mayoritario de la coalición.

El grupo parlamentario Sumar presentó en abril de 2024 esta proposición de ley para dar la nacionalidad a los saharauis por carta de naturaleza. Una propuesta ya dividió al Gobierno el pasado febrero, cuando el Congreso votó su admisión a trámite. Por entonces, el PSOE se quedó solo en su rechazo a la medida, pese a que tradicionalmente ha defendido la causa saharaui.

El giro de Pedro Sánchez sobre Marruecos se materializó en 2021, cuando el Gobierno de España reconoció por primera vez la ascendencia del reino marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo la tesis hasta entonces compartida por los dos grandes partidos, partidarios de la autodeterminación del pueblo saharaui.

La proposición de ley fue admitida a trámite pero permanece estancada en la Comisión de Justicia, y desde el grupo parlamentario Sumar denuncian que de nuevo está siendo el PSOE quien está bloqueando la tramitación de la norma. El ala minoritaria del Gobierno señala directamente a la Presidencia de la comisión, ocupada por el diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón, que es quien puede ordenar el debate y permitir que la ley continúe su curso, con la posterior votación del informe y el dictamen de la norma.

Retratar al Gobierno

La comisión tiene potestad legislativa, y podría aprobar la norma sin tener que pasar por el Pleno del Congreso, donde votan los 350 diputados -349 tras la suspensión de José Luis Ábalos-. Pero el PP ha solicitado la avocación de la ley a Pleno, que saldrá adelante este jueves con los votos de populares y sumaritas. Esta avocación permitirá que la norma se vote por todos los miembros de la Cámara Baja, y no sólo por los miembros de la comisión, mucho más reducida y con menos visibilidad. Una manera de intentar dar más visibilidad a la causa saharaui y retratar la división de los socios de Gobierno.

En caso de desbloquearse la norma en comisión, es previsible que la norma salga adelante con los votos de Sumar, PP y el resto de socios de investidura. Pero fuentes de Sumar apuntan a que el ala socialista del Gobierno les traslada directamente que es el ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, quien está frenando el avance de esta tramitación.

Esta fórmula para nacionalizar a los nacidos en la antigua colonia española sigue la misma vía que se empleó en su día con los sefardíes, a quienes se les concedió la nacionalidad en señal de reparación por la deuda histórica, en su caso tras la expulsión del colectivo religioso en el siglo XV. Lo aprobó el Gobierno en el año 2015, en el real decreto 893/2015 de 2 de octubre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a determinados sefardíes originarios de España.

Una década más tarde, el ala socialista del Gobierno evita apoyar una iniciativa de este mismo cariz. Este miércoles compareció el titular de Exteriores en el Congreso para hablar, entre otras cosas, de la política sobre el Sáhara Occidental. En la comparecencia, los socios de Gobierno y el PP se mostraron críticos con el giro del Gobierno en esta cuestión, mientras el ministro Albares acusó al partido de Alberto Núñez Feijóo de ser "cada vez más un partido con posiciones antimarroquíes".

En el turno de Sumar, la intervención se dividió en dos partes; la primera protagonizada por Agustín Santos Maraver, número dos de Yolanda Díaz en las listas y diplomático que trabajó con el ministro socialista Miguel Ángel Moratinos. En su intervención, el diputado pidió que el Gobierno impulsara "una negociación" entre Marruecos y el Sáhara donde se diera "la libre autodeterminación", después de asegurar que "la cuestion colonial del Sáhara sigue abierta porque nosotros, el Reino de España, ha intentado mantener una situación que nos dividiera permanentemente".

Diferencias en Sumar

Más tarde, también por parte de Sumar, se pronunció la diputada saharaui Tesh Sidi, nacida en campos de refugiados de la excolonia española, que se mostró especialmente crítica con el ministro de Exteriores, acusando al Gobierno de connivencia con el Reino de Marruecos. Un durísimo discurso que no entusiasmó a todos los dirigentes de Sumar.

Después de leer varios puntos del programa electoral del PSOE y varias declaraciones de Pedro Sánchez en las que abogaba por la autodeterminación del Sáhara, antes de que diera el giro por el que concedía la soberanía a Marruecos, la diputada de Más Madrid cargó contra Albares: "¿Le parece coherente hablar hora y media sobre Ucrania y Palestina y hacer escasa mención al Sáhara Occidental?", le preguntó. "Le aseguro que un español va a conocer antes a un saharaui que a un ucraniano o a un palestino, pero los saharauis no competimos con los pueblos oprimidos", argumentó.

Sidi acusó directamente al Ejecutivo de estar a las órdenes de Marruecos, refiriéndose al cese de la exministra socialista de Exteriores, Arantxa González Laya: "Este Gobierno cesó a una ministra a petición de Rabat. Una injerencia extranjera en un país soberano. ¿Podría explicarnos esto?", inquirió la diputada de Sumar.

La dirigente de Sumar también reprochó al titular de Exteriores que "no respeta la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en materia de recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental". "¿Los intereses económicos fulminan el derecho internacional?, ¿fulminan la diplomacia?, ¿justifican las ocupaciones?", preguntó la saharui, que dedicó su intervención al completo a hablar de este asunto. "Ha hablado también de 22.000 millones de inversión económica con Marruecos. ¿No cree usted que de todo ese dinero, que es dinero mucho de ellos robado a los saharauis, se podría invertir un poquito en los campos de refugiados?", continuó.

La dirigente también cuestionó el sistema que rige en Marruecos, y preguntó directamente a Albares por su condición de democracia. "Si Marruecos es una democracia, según usted, ¿por qué no permite el derecho a libertad de prensa? ¿Por qué no hay una supervisión de los derechos humanos que ustedes mismos recogían en su programa electoral? Si ustedes de defienden una democracia, ¿por qué no defienden al pueblo marroquí?", inquirió.

La durísima intervención fue aplaudida por el resto de diputados de Sumar, que recibieron en pie a la diputada. Todos, salvo uno: Santos Maraver, que se mantuvo en su escaño sin aplaudir la intervención de su compañera de filas. Una imagen que también da cuenta de la división que no sólo recorre a las dos alas del Gobierno, sino que también está presente en la coalición de Yolanda Díaz.