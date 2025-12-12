Montero, sobre la entrada de la UCO en Hacienda: "Estamos con las puertas abiertas para que investiguen todo lo que haga falta"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido una y otra vez este viernes en Sevilla que Vicente Fernández, detenido en el marco de la operación de la UCO sobre supuestas irregularidades en contratos públicos, "fue cesado hace seis años” como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando fue imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar. Desde entonces, ha subrayado, no ha vuelto a mantener "ningún tipo de contacto con él". Ha sido el mensaje que ha querido trasladar a los medios, antes de la entrega de los Premios Plaza de España, en la mañana en la que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han acudido a varias sedes de organismos vinculados al Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica para requerir información de expedientes.

Preguntada por los medios, Montero ha traslado que, por su parte, no va a abrir una investigación interna en su departamento tras la detención del expresidente de la SEPI y ha subrayado que la única información de la que dispone es ahora mismo es "la publicada" y que desconoce por completo los detalles de la operación policial. "No sabemos qué se investiga ni qué expedientes están bajo análisis. Hay que ser rigurosos y respetar el secreto de sumario. Me entero a la vez que ustedes”, ha recalcado. Montero ha defendido la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y ha expresado su plena disposición a colaborar. "Cualquier institución que pueda aportar información debe hacerlo. No son registros como tal, sino requerimientos. Es muy oportuno que la UCO o la UDEF avancen en lo que consideren necesario para el esclarecimiento de los hechos”, ha indicado para añadir: "Estamos con las puertas abiertas para que investiguen todo lo que haga falta".

Respecto a su relación con quien fuera Interventor General de la Junta de Andalucía , la ministra ha sido tajante: "Vicente Fernández no tiene ninguna relación con este Ministerio desde hace más de seis años. Fue cesado cuando se produjo su imputación en el caso Aznalcóllar. Lo avalaba su hoja de servicios y su perfil profesional en la Junta de Andalucía, pero tras aquella imputación tomé la decisión de destituirlo”. Según Montero, ese cese fue seguido de una renovación completa del equipo directivo de la SEPI.

La ministra también ha denunciado la "estrategia de deshumanización" que, a su juicio, el PP pretende construir alrededor de este caso. "Hablan de la mano derecha del Pedro Sánchez o de María Jesús Montero...He tenido más manos derechas que dedos en una mano. Es absurdo”, ha señalado, recalcando que el equipo actual del Ministerio de Hacienda es "de sobra conocido" y no tiene vínculos con el exalto cargo detenido.

“Que se investigue hasta el final”, ha concluido Montero, insistiendo en que es “la primera interesada en que se conozca toda la verdad y se proteja el buen uso del dinero público y el servicio público en su conjunto”.

La vicepresidenta ha explicado que, tras su salida del holding público, Fernández se incorporó al despacho del abogado Escribano -conocido por su papel en la acusación del PP en el caso de los ERE- y, "en paralelo", también a la empresa Servinabar, aunque aseguró que ese es "el único conocimiento" que tiene al respecto. “En este momento no sé cuál es su situación procesal”, ha añadido.

Montero ha aprovechado para criticar la falta de coherencia del Gobierno andaluz del PP en situaciones similares: "El señor Moreno mantiene a una gerente del SAS imputado sin provocar su cese. En mi caso, siempre que ha habido imputaciones, he actuado de manera inmediata aunque luego con el tiempos esas personas hayas salido absueltas”.

Pese a la presión política, la titular de Hacienda afirma estar centrada en facilitar el trabajo de los investigadores. “Soy la primera interesada en que se conozca toda la verdad. Estamos hablando no solo del buen uso del dinero público, sino del propio servicio público”, ha concluido.