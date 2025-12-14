El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox

El Partido Popular será el vencedor de las elecciones que se celebrarán en Extremadura dentro de una semana, frente al desplome histórico que sufrirá el PSOE, que tocará suelo, con arreglo a la encuesta realizada por GESOP para Prensa Ibérica (grupo editor de EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ). Según dichos datos, el escenario político derivado de las urnas el 21-D viene marcado por el liderazgo del PP en porcentaje de voto, el hundimiento de los socialistas y el ascenso de Vox, que obtendría más del doble de apoyos que en mayo de 2023. La traducción a escaños, sin embargo, dibuja un panorama de mayor incertidumbre en cuanto a la futura gobernabilidad de la comunidad autónoma. La combinación de voto fragmentado y crecimiento desigual entre bloques sitúa la clave del resultado en la aritmética parlamentaria: el PP volvería a depender de los pactos si los datos de la encuesta se traducen a la hora del recuento real de votos.

Los bloques

La estimación sitúa al PP como primera fuerza en Extremadura, aunque sin mejorar en escaños y, de nuevo, lejos de la mayoría absoluta. Con los datos de la encuesta de GESOP para Prensa Ibérica, los populares se moverían en una horquilla aproximada de 26 a 28 escaños (ahora tiene 28) con un 37,3% de los votos, un resultado similar o ligeramente inferior a la lograda dos años atrás. Los populares se situarían como primera fuerza en la comunidad extremeña, aunque estarían obligados a buscar apoyos externos para poder gobernar al no alcanzar, por sí solos, la mayoría absoluta fijada en 33 diputados de una Asamblea compuesta por 65 parlamentarios.

Vox, con un porcentaje de voto inferior al del PP, pero suficientemente concentrado, mantendría una representación decisiva con un resultado de entre 11 y 13 escaños (parte de 5 diputados) y se consolidaría como socio clave para un eventual gobierno de derechas. La suma de PP y Vox sí permite alcanzar esa la mayoría absoluta y conformar un bloque de derechas que se mantendría sin un margen amplio, lo que incrementa la dependencia mutua entre ambas formaciones.

En el bloque de la izquierda, el PSOE perdería escaños, hasta 9 en el peor de los casos, respecto a anteriores convocatorias. Una caída inédita en Extremadura de los socialistas a los que penaliza la fragmentación del voto y la fuga de apoyos. Parte de esos votos irían a parar a Unidas por Extremadura que, con cerca del 10% de la intención directa, conservaría un grupo parlamentario relevante y podría subir, en el escenario más optimista, hasta los 7 escaños. Se mantendría como aliado imprescindible para cualquier alternativa progresista. Sin embargo, la suma de PSOE y Unidas por Extremadura quedaría, según la proyección, muy ajustada y por debajo del umbral de la mayoría absoluta, lo que alejaría la posibilidad de coalición para un gobierno de izquierdas.

Los regionalistas de Juntos por Extremadura también mejorarían su resultado, pero esa tendencia al alza no es suficiente para permitirles la entrada al Parlamento.

El voto joven, para Vox

En intención de voto, el PP lidera en la mayoría de los perfiles de población. Las principales excepciones se dan entre las personas más jóvenes y quienes cuentan con estudios básicos, decantados más hacia Vox. El PSOE ocupa la segunda posición en intención de voto, salvo entre los hombres de entre 30 a 44 años. Vox pasa a ser la segunda fuerza preferida en ese segmento de población. La fidelidad al PSOE muestra signos de debilidad al situarse por debajo del 50% y registrando fugas hacia todas las formaciones, especialmente hacia el Partido Popular y Unidas por Extremadura.

La participación de electores se prevé del 64%, con lo que la abstención crecería con respecto a la última convocatoria en cinco puntos.