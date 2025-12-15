Azcón disuelve las Cortes y convoca elecciones anticipadas en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón comparece este lunes en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, para hacer oficial la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Aragón. Será el primera adelanto electoral de la historia de la comunidad, y la cita con las urnas se celebrará el próximo 8 de febrero.

El presidente aragonés comparece este lunes después de que, el pasado viernes, su reunión 'in extremis' con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, acabara sin acuerdo. Después de casi un año y medio de gobierno en solitario y tras ser incapaz de aprobar el que hubiera sido el segundo presupuesto de la legislatura, Azcón se encaminaba a dos prórrogas presupuestarias seguidas, a pesar de la mano tendida por parte del PSOE de Pilar Alegría, que rechazó de inmediato.

Con casi media hora de retraso, Azcón ha comparecido ante los medios y ha explicado que, tras la ronda de contactos de la semana pasada, ha comunicado al Consejo de Gobierno que había firmado el decreto de disolución de las Cortes de Aragón y la convocatoria electoral para el 8 de febrero.

"La semana pasada me reuní con los grupos parlamentarios. Con la excepción del PAR, vimos cuál era la voluntad real de los partidos para aprobar unos presupuestos. O bien escuchamos excusas peregrinas para tumbar los presupuestos más adelante, o vimos cómo el grupo socialista invitó a una farsa cuyo único propósito era prolongar sine die la situación en la que estamos", ha expresado Azcón.

Así, ha declarado que "los aragoneses ni somos ilusos ni ingenuos y este Gobierno tampoco es iluso ni ingenuo". Por eso, ha añadido que "gobernar significa hacer posible la mejora de vida de los aragoneses. Y no se puede hacer sin un presupuesto".

"Estar en el Gobierno sin presupuesto no es gobernar. Es necesario aprobar un presupuesto para mejorar la vida de los aragoneses. Queremos un Gobierno fuerte", ha pedido Azcón, que planeta las elecciones como un voto de confianza a la acción de su Gobierno.

"El 8 de febrero, tras el bloqueo de la oposición, los aragoneses podrán decir cuál es su voluntad", ha declarado Azcón.

Asimismo, el presidente aragonés ha aprovechado para señalar que "también España necesita unos presupuestos, o de lo contrario, también deberían convocarse elecciones". "No se puede predicar una cosa y hacer la contraria. Y esa coherencia hace que todo el mundo entienda que no se puede decir una cosa y hacer la contraria", ha declarado.

"Ante el bloqueo de la oposición, vamos a dar los pasos necesarios para que Aragón no se detenga ni se bloquee", ha reiterado Azcón, a pesar de que rechazó la propuesta de pacto de los socialistas, que propusieron votarle los presupuestos de 2026. Y ha considerado que el adelanto electoral es "lo más sensato" y "lo que los aragoneses van a entender como más democrático".

Además, ha ensalzado la oportunidad de que en estas elecciones, solo Aragón vaya a las urnas. "Tener elecciones solo en nuestra comunidad va a ser una buena noticia para Aragón, para hablar de los problemas de Aragón", ha defendido el presidente, a pesar de que la presente legislatura ha estado más que nunca marcada por las malas relaciones con el Gobierno central y la confrontación respecto a asuntos vinculados a la política nacional.

De acuerdo a sus declaraciones en las últimas semanas, y en línea con lo que planteó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ante dos prórrogas presupuestarias se debían convocar elecciones, así lo ha hecho finalmente el popular Jorge Azcón.

Con el viento favorable en las encuestas y después de hacer públicas las grandes cifras del Presupuesto de 2026 que había preparado su gabinete, el líder del PP en Aragón parte como favorito para la carrera electoral. La duda está en si contará con los apoyos suficientes como para gobernar en solitario, si volverá a depender de la extrema derecha o si podrá pergeñar acuerdos con otras fuerzas, como Teruel Existe o el PAR.