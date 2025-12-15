Sánchez busca cerrar los acuerdos pendientes con Junts para abrir una "ventana" de apoyo a los Presupuestos

Pedro Sánchez no solo tiene determinación para agotar la legislatura, pese a acumular golpes por corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE, sino que incluso es optimista con respecto a sacar los Presupuestos adelante. Su pretensión no pasa solo por presentarlos, cual mero trámite. Su voluntad es jugar todas las cartas y espantar cualquier sensación de fin de ciclo. En conversaciones informal con los periodistas durante la tradicional contadpa de Navidad en La Moncloa, Sánchez ha reconocido que la relación con Junts sigue rota, pero ve una "ventana" para intentar amarrar su apoyo si antes de llevarlos a votación logra cerrar todos los acuerdos pendientes.

"Cumplir con la agenda de Junts puede abrir una ventana con ellos", se ha mostrado confiado. Además de cumplir con la agenda pactada, entiende que la aplicación de la amnistía será "importante". La vuelta de Carles Puigdemont a Catalunya, junto a la materialización de acuerdos, comenzando por la publicación de las balanzas fiscales, que será lo más inmediato, se ven así como hitos clave para poder reconducir la relación.

Más allá del corto plazo, el jefe de Ejecutivo entiende que la "normalización total" con la vuelta de Puigdemont "puede ofrecer un marco diferente al que tenemos ahora mismo". En este sentido ha dicho que el Gobierno se reconoce "en el informe del abogado general" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sobre los cambios sobrevenidos en el Gobierno ante el adelanto de elecciones en Aragón, Sánchez ha avanzado que serán puntuales. Esto es, se sustituirá a Pilar Alegría, candidata del PSOE, que ahora tiene las carteras de Educación y Deportes, además de la portavocía. Al frente de esta última, el presidente del Gobierno ha avanzado que situará a una mujer, sin concretar, pero descartando así de las quinielas a nombres que habían sonado como los del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Transición Digital y Función Pública, Óscar López.

En un guiño extensible a todas las formaciones independentistas y nacionalistas, anunció que el Gobierno está trabajando "en lograr que Catalunya y Euskadi" se conviertan en miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambos organismos asociados de la ONU. Mientras se tramita esta solicitud que realizará el Gobierno español, se presionará para que se modifiquen los estatutos de estos organismos con la finalidad de que Catalunya y Euskadi "puedan desplegar todas sus competencias" en ellos.

Reunión con Junqueras

Sánchez trata ahora de recomponer el apoyo de los socios, que han elevado sus "dudas" y reticencias a seguir apoyando al Ejecutivo, a través de nuevos gestos y reiterando que "no hay caso de financiación irregular en el PSOE". Una de las líneas rojas de los socios. Durante su comparecencia de balance del año este lunes a mediodía en La Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha repetido el mantra de que "sudará la camiseta" y de la "mano tendida" para seguir avanzando con un Gobierno en minoría, además de tildar de "responsabilidad histórica" de este Gobierno hacer frente a la alternativa de PP con Vox. Asimismo, se ha abierto a una ronda de contactos con los representantes de las formaciones que facilitaron la investidura.

En este marco se celebrará una reunión entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que será la primera foto entre ambos. Desde el Ejecutivo entienden que los republicanos pondrán sobre la mesa avances en el modelo de financiación, tras pactarse la financiación singular de Catalunya, o la delegación del IRPF. El Ejecutivo está dispuesto a presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación en el primer trimestre del próximo año. Antes de ello, entre enero y febrero, el ministerio de Hacienda convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se esbozará la propuesta, antes de sometarla audiencia pública y llevarla a tramitación parlamentaria.

Mesa de partidos con Sumar

Para recomponer la relación con Sumar, después de que Yolanda Díaz exigiese una redemolación profunda del Ejecutivo, en Moncloa se abren a reunir a la mesa de partidos de la coalición. No para acceder a estas pretensiones, al descartar cambios en el Gobierno, pero sí para sentarse a hablar y consensuar que "impulso dar" a la coalición.

Las de 2025 serán las octavas navidades que Sánchez pase en La Moncloa y lo hará afrontando la situación más compleja desde que llegó al Gobierno. Golpeado por la corrupción en el entorno más cercano que lo acompañó en el proceso de primarias con las que recuperó la secretaría general del PSOE en 2017 y la multiplicación de denuncias por acoso sexual dentro del partido. Un ‘me too’ que se está llevando por delante a cargos públicos y orgánicos y que está dejando echa jirones la bandera del feminismo y, con ello, la amenaza de desmovilización del voto de las mujeres con el que Sánchez se aupó en las últimas elecciones generales. Todo ello a las puertas de un ciclo electoral de elecciones autonómicas que comenzarán con las extremeñas este domingo.