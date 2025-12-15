Santos Cerdán niega conocer "los amaños de la SEPI"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha sostenido a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dará la cara "cuando tenga que darla".

Pasadas las nueve de la mañana, a las 9:16 horas, Cerdán ha llegado en coche al juzgado para cumplir, por segunda vez desde su salida de la cárcel, con la obligación impuesta el juez.

En esta ocasión, a diferencia de hace 15 días, eran numerosos los medios de comunicación que le esperaban y que han intentado que el exdirigente socialista respondiera a cuestiones relacionadas con las últimas investigaciones de la UCO y con su comparecencia en el Senado esta semana.

En concreto los periodistas le han preguntado si sabía algo de "los amaños de la SEPI", a lo que ha contestado: "Nada". Cerdán se ha montado en el coche que le esperaba en la puerta del juzgado y sin responder a nada más ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche.

Sin lograrlo, el vehículo ha arrancado, lo que ha dado lugar a algún golpe sobre los trabajadores de los medios de comunicación, y tras un "no me dejan cerrar la puerta", la ha cerrado y ha salido en coche de Tafalla.

Este lunes, la expectación era mayor también entre la ciudadanía ya que un decena de personas esperaban la llegada de Cerdán, a quien han gritado "corrupto" y "sinvergüenza".

Cerdán reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.