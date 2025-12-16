Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según confirman a esta redacción fuentes de Interior. Merino accede al puesto en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente ha ascendido al empleo de general. El nombramiento aún no se ha publicado en el boletín de la Guardia Civil.

Nacido en Madrid en 1972, Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y también la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de haber sido vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) con mando sobre su Servicio de Alertas.

Tras su paso por ese órgano de información del Gobierno estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca y ha pasado por el Estado Mayor, pero la elección de Interior se basa sobre todo en el perfil de conocedor de los procedimientos de la Policía Judicial que ostenta el nuevo jefe de la UCO.

La unidad que va a mandar ahora depende de la Jefatura de Policía Judicial en el cuerpo, que manda el general Alfonso Alberto López Malo, a cuyas órdenes pasa a estar Merino.

Paso por Moncloa

EL DSN ha sido centro de trabajo para los mandos más recientes de la UCO. Merino estuvo en el Departamento de Seguridad Nacional como también lo estuvo el hombre al que sucede en el mando directo de la Unidad Central Operativa, Rafael Yuste. Ambos, de hecho, han estado en el mismo puesto, en el que les sucedió otro coronel de la Guardia Civil, Manuel Silvelo, hoy subdirector del área de Gestión de Crisis.

Merino fue fichado en 2017 para el órgano de seguridad con sede en Moncloa por el hoy embajador y entonces jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno Jorge Moragas, que lo incorporó al equipo fundacional gobernando Mariano Rajoy. Su salida del DSN y marcha a la comandancia de Salamanca se produjo algo después de la moción de censura que sacó a Rajoy del poder.

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil / Lola Pineda - Europa Press - Archivo

Este relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste , que ahora pasará a ejercer el mando sobre un área de servicios técnicos y tecnológicos con encargo de avanzar en la digitalización del instituto armado.

La UCO, la unidad en la que se produce esta sucesión en el mando, es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas investigaciones las lleva a cabo el área de delitos económicos de esa unidad, que manda el teniente coronel Antonio Balas, quien ahora estará bajo el mando de Merino.

Si bien los jefes de área, como Balas, despachan a diario con el coronel jefe, cuentan con autonomía en la investigación policial como instructores y peritos que asisten al juez.

La UCO de la Guardia Civil también se ha encargado de, entre otras causas de gran relieve, las recientes diligencias por la que ha sido detenida la ex militante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.