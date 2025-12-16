Peinado pregunta a la UCO si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno de la Audiencia

El juez Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño. El instructor de la causa contra Begoña Gómez pregunta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si "han aparecido hechos nuevos" con respecto al rescate de Air Europa que le permitan seguir esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

Lo hace en una providencia con fecha de este martes a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.

La decisión se adopta, además, pese a que en dos resoluciones diferentes la Audiencia de Madrid han señalado a Peinado que sus pesquisas sobre el rescate millonario de la aerolínea de Globalia tras la pandemia de covid quedaban fuera del objeto de su investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 se aferra, eso sí, al inciso que hicieron los propios magistrados de la sala de apelación sobre la posibilidad de que este veto se levantara de aparecer hechos delictivos nuevos. "Y recibido el informe, se acordará lo que proceda", agrega la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En el escrito admitido por el juez Peinado --al resto de partes no le consta que se haya aceptado formalmente la personación de este particular-- Martín-Duarte asegura haber "recibido" información "sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios" de Begoña Gómez "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa".

En este sentido, plantea a Peinado que hay "indicios suficientes para proceder a llevar a cabo una mínima labor de investigación de inteligencia financiera sobre la presunta existencia y titularidad de las cuentas y depósitos bancarios" a nombre de Gómez en República Dominicana que "pudieran ser el lucro o beneficio, contraprestación o comisión por su intervención en la consecución del rescate de Air Europa".

De igual forma, apunta que existirían indicios que podrían "conllevar riesgo de blanqueo de capitales, por lo que resultaría procedente y necesario que se llevase a cabo una investigación judicial más profunda". Hay "indicios incriminatorios en los informes de la UCO y las investigaciones llevadas a cabo en otras instancias judiciales referidas al rescate de Air Europa y la supuesta intervención de Gómez en el mismo son múltiples y podrían calificarse --desde el punto de vista de un observador razonable-- de abrumadoras (...) e ignorarlas sería hacer un ejercicio de ceguera voluntaria (...) que podría dar lugar a indiscutibles lagunas de impunidad".

El exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo (i), comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Javier Hidalgo ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre los co / Ricardo Rubio - Europa Press

El juez envía a la UCO este escrito, que se extiende a lo largo 52 folios, le pide que aclare en un informe si han aparecido "nuevos" indicios sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia que impliquen una intervención de su investigada.

Una vez la Audiencia de Madrid limitó esta línea de investigación, el juez se ha centrado en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación; todo ello, enmarcado en las labores de la esposa del presidente respecto a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y las labores desarrolladas por Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, así como en la recomendación que realizó a uno de los cooperadores del curso, el empresario Juan Carlos Barrabés, de cara a la obtención de contratos públicos.