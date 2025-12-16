El PSOE entrega sus gastos en metálico a la Audiencia Nacional y confía en que el juez los declare secretos

El PSOE ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael moreno información sobre los pagos en efectivo para compensar gastos adelantados que realizó por durante el periodo 2017-2024, tal y como le fue solicitado en el marco de la pieza separada que abrió para investigar este asunto por orden del Tribunal Supremo.

Según la "diligencia de constancia" cursada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se ha entregado un sobre cerrado que contiene un escrito junto con la documentación, en formato de pendrive, según detalla el documento al que ha tenido acceso El PERIÓDICO. Fuentes de la representación letrada del partido, que está personado como acusación en el caso Koldo, confían que el juez Moreno atienda su petición para que se declare el secreto sobre la documentación que ha sido aportada. La decisón del juez se conocerá previsiblemente este martes.