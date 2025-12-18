Sara Fernández

Abascal defiende la actuación de Vox en el caso del supuesto acoso sexual de su jefe de redes

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido en Don Benito (Badajoz), la actuación de su partido en el supuesto caso de acoso sexual de su jefe de redes sociales, Javier Esteban Bejarano, al que ha llamado “un trabajador de Vox”. Abascal ha recordado que Bejarano ha dejado sus cargos y su militancia en Vox para poder defenderse y que ahora hay que esperar a que los tribunales decidan, lo que le ha dado pie a afirmar que “si todos actuaran como Vox no tendrían que estar tapando las denuncias de acoso sexual sobre sus compañeras”, en referencia al PSOE.