Investigación a la mujer del presidente

La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

La Audiencia rechaza los recursos de la esposa de Sánchez y de Cristina Álvarez contra la investigación de Peinado

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.

