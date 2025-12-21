Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Ver galería >
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.
Fotogalería | Elecciones en Extremadura: Así votan este 21D en Jarilla y Villar de Plasencia
Toni Gudiel
Las poblaciones más afectadas por el incendio forestal de este verano acudieron a las urnas.