Cómo Oltra pasa a ser Mónica K. en el proceso kafkiano de Valencia

El juez Vicente Ríos, titular del juzgado 15 de instrucción de Valencia, resolvió el 2 de abril de 2024, después de una larga y meticulosa investigación de casi dos años sobre un presunto caso de encubrimiento, dictar un auto de sobreseimiento (archivo) de Mónica Oltra y otros catorce funcionarios de la Generalitat, con razonamientos que ocuparon noventa y seis páginas. La decisión fue recurrida en apelación por la acusación particular y acusaciones populares ultraderechistas.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial, pues, acogió los recursos el 20 de junio de 2024, y revocó el citado auto y ordenó “la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”.

El juez Ríos lo hizo el 21 de junio de 2024-dictó el equivalente al auto de procesamiento-por “imperativo legal”, esto es, obligado por la sección cuarta. La defensa de los 15 imputados recurrieron la decisión y solicitaron el sobreseimiento que inicialmente había resuelto el juez.

La sección cuarta, en una ponencia de la magistrada Clara Bayarri -jueza que pasó de la Audiencia Nacional a la Audiencia de Valencia-rechazó el sobreseimiento y mantuvo el procesamiento.

"Es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de implicación, lo que no excluye la posibilidad de que tal implicación no exista". Obsérvese lo que la sección cuarta destacaba: “La probabilidad de implicación”. Y se apoyaba “en el principio pro actione, principio constitucional vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva que exige a los órganos judiciales”.

Era, cuánto menos, curioso que dicho principio, propio de la justicia administrativa, fuera la pirueta elegida en un procedimiento penal, que proclama el principio in dubio pro reo. “Lo cierto es que el principio pro actione se contrapone, en cierto modo, al de in dubio pro reo en el derecho penal que favorece al acusado en caso de duda", señaló un magistrado experto precisamente en justicia constitucional consultado por El Periódico.

El 27 de junio, finalmente, el juez Vicente Ríos resolvía denegar la apertura de juicio oral contra Oltra y los catorce imputados.

“Respetando el derecho de acción como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva no se entrará a valorar el hecho, que sin embargo debe ser reseñado por las consecuencias que de ello pudieran derivarse, de que las partes acusadoras introducen hechos que no se ajustan a los hechos recogidos en el auto por el que se ordenaba la prosecución de la causa en su fase intermedia [auto de transformación de las diligencias en abreviado], que reproducía literalmente los que se expusieron en el auto de sobreseimiento provisional de la misma y que no han sido modificados por resolución alguna”. El juez venía a decir: oiga, el principio pro actione o derecho a la acción ha llevado a las acusaciones a tergiversar el auto de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia para hacer pasar gato por liebre.

El juez concluía; “No existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los quince acusados haya llevado adelante hechos penalmente relevantes. Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados”.

Las acusaciones recurrieron en reforma y en apelación. Pero he aquí que por razones que se desconocen la causa se quedó en un cajón durante más de seis meses. Y aunque el juez Ríos se encuentra de baja (ha sido padre), ahora tanto la Fiscalía como la juez sustituta Ana María Lillo Sánchez han rechazado los recursos de reforma. Será la sección cuarta la que deberá volver a definirse. Esto es: ya hay otra magistrada, aparte de Ríos, que rechaza abrir juicio oral.

Pero, como afirma el fiscal y destaca la jueza Lillo Sánchez la sección cuarta no ha dado “ningún mandato de apertura del juicio oral que usurpe, anticipando un determinado pronunciamiento, el criterio del instructor al respecto”.

Mónica K

Las acusaciones de guerra política por medios judiciales (lawfare) planea sobre este caso, no sin fundamento. Pero ¿por qué no retrotraerse a Franz Kafka y su libro póstumo El Proceso, de 1925?

El poder de la máquina que captura y ejecuta a Joseph K., el personaje de la novela de Kafka, no es otra cosa que la apariencia de la “necesidad”. Según explica Hannah Arendt en un ensayo de 1948, Kafka, que era un empleado en una agencia de seguros de accidentes laborales, “sabía que, si uno se dejaba llevar por la maquinaria burocrática del aparato, ya estaba condenado”.

Ilustración de Fernando Falcone en 'El Proceso', de Franz Kafka. / Fernando Falcone

“El dominio de la burocracia aseguraba que la interpretación de la ley se convirtiera en un instrumento de ilegalidad, y la incapacidad crónica de los intérpretes se compensaba con un automatismo insensato en las capas más bajas de la jerarquía burocrática, a quienes se dejaban todas las decisiones reales”, señalaba.

Arendt era todavía más incisiva: “La máquina se mantiene en movimiento mediante mentiras en nombre de la necesidad, de modo que quien no quiera subordinarse a este «orden mundial», a esta maquinaria, es considerado, con todas sus consecuencias, un pecador contra algún tipo de orden divino. Kafka tiene la intención de destruir este mundo exagerando los contornos de su horrible estructura y, de ese modo, contraponiendo la realidad y las presunciones”.

Pues eso, es hora de terminar con Mónica K. y dejar que quienes han explicado a lo largo de un auto de archivo de 96 folios – cantidad más propia de una sentencia que de un auto de transformación de las diligencias- en el que se desmenuzaban argumentos y sospechas después de analizar 48.000 correos electrónicos cruzados dentro de la Administración valenciana, dejen que vuelva a ser la ciudadana Mónica Oltra.