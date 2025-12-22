Guardiola califica su victoria como "incontestable" y apela a Vox a que no bloquee

La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este domingo que su victoria ha sido "incontestable" y ha apelado a Vox a que reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura porque los extremeños "han decidido -ha dicho- que sigamos liderando el cambio en la región".

Así lo ha afirmado en su primera intervención tras conocerse los resultados de los comicios autonómicos, los primeros celebrados de manera anticipada en esta región, en los que el PP ha logrado la victoria, que le han dado 29 escaños en la Asamblea de Extremadura, uno más que los que tenía, pero a cuatro de la anhelada mayoría absoluta.

Según ha señalado, las urnas han dicho "claramente" que no se bloquee Extremadura porque "hay un claro ganador".

Por ello, ha anunciado que desde mañana mismo iniciará una ronda de contactos con el resto de partidos que han concurrido a las elecciones, para que Extremadura tenga cuanto antes "un gobierno estable y fuerte".

Aunque en el caso de Vox ha ironizado sobre que no sabe si su interlocutor será el candidato extremeño, Oscar Fernández, o su presidente nacional, Santiago Abascal, que ha tenido una gran presencia en la campaña.

Guardiola no ha dudado en asegurar que pese a no haber logrado la mayoría absoluta que buscaba "ha merecido muchísimo la pena" adelantar las elecciones porque "se le ha dado la voz a los extremeños", que han decidido que el PP obtenga el 43,2 por ciento de los votos, haya ganado en 225 municipios y saque 11 escaños al PSOE, cuando hace dos años estaban empatados a 28.

En este sentido, ha dicho que el coste de estas elecciones ha sido "infinitamente inferior" a la pérdida que ha supuesto no tener presupuesto para 2025 y ha instado a Abascal a que "haga una lectura sosegada de las urnas" y favorezca el cambio "y no bloquear".

"Los extremeños han rechazado los bulos, la corrupción y el bloqueo", ha dicho Guardiola, quien ha asegurado que los votantes "han apostado por la seriedad, la gestión y la confianza", y ha remarcado que ha conseguido "mucha, mucha más confianza" de los votantes.

Respecto a la pérdida de cerca de 10.000 votos respecto a los comicios de 2023, ha indicado que hay que entenderlo "en el contexto de una menor participación" y que lo que ella le importa es el respaldo obtenido.

En cuanto a si habrá que repetir las elecciones en caso de no lograr un acuerdo para su investidura, Guardiola ha dicho que es no es una cosa que haya que preguntarle a ella, que "lo único" que quiere es que "esta situación de bloqueo termine cuanto antes".

La presidenta extremeña ha calificado "de mal chiste" que tanto el candidato socialista como la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, hayan calificado de fracaso el resultado obtenido por los populares.

Por otro lado ha dicho que de cara a las negociaciones tras los comicios, no tiene líneas rojas porque sus líneas son "verde, blanca y negra (colores de la bandera de Extremadura).

Y ha recordado a Vox que ya firmaron un acuerdo con 60 puntos en la anterior legislatura. "Si quieren trabajar en esa línea, ahí me van a encontrar", ha añadido.