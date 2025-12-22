Tras las elecciones extremeñas
Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura
EFE
Madrid
Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.
