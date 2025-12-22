Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios en Valencia784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

FISCALÍA

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades

Los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades.

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades.

EFE

Agentes de la UDEF se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
  2. València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
  3. Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
  4. Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
  5. Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
  6. Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
  7. Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
  8. Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años

La jueza de la dana sobre la principal coartada de Mazón para el 29-O: "El tiempo que pudo pasar el 'president' en el Palau debió de ser escasísimo"

La jueza de la dana sobre la principal coartada de Mazón para el 29-O: "El tiempo que pudo pasar el 'president' en el Palau debió de ser escasísimo"

Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

El videoanálisis de Alfons Garcia: “No tener el corredor en 2027 sería el último gran error del sanchismo”

El videoanálisis de Alfons Garcia: “No tener el corredor en 2027 sería el último gran error del sanchismo”

El videoanálisis de Alfons Garcia: “No tener el corredor en 2027 sería el último gran error del sanchismo”

China creará espacios urbanos que permitan una interacción fluida entre humanos y robots

China creará espacios urbanos que permitan una interacción fluida entre humanos y robots

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades

La jueza de la dana pide a la Abogacía de la Generalitat que informe sobre las consultas por el confinamiento que pidieron desde Presidencia de la Generalitat el 29-O

La jueza de la dana pide a la Abogacía de la Generalitat que informe sobre las consultas por el confinamiento que pidieron desde Presidencia de la Generalitat el 29-O
Tracking Pixel Contents