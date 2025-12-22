El PSOE encapsula la debacle de Extremadura en su candidato: "El proyecto presidido por Sánchez sigue vivo”

El PSOE se enroca y atribuye la debacle electoral en los comicios de Extremadura a su candidato y la desmovilización, sin autocrítica en clave nacional. Más al contrario, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado cualquier sensación de fin de ciclo para apuntar que “hay PSOE para rato y tenemos un proyecto presidido por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que sigue vivo”. El mensaje reiterado tras la reunión de la ejecutiva federal, a la espera de la dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, a quien en privado atribuyen que “no ha ayudado” para evitar un desmoronamiento, es que “somos más necesarios que nunca” para frenar a la alternativa del PP con Vox.

Los socialistas no solo aíslan el resultado en Extremadura de la situación de debilidad por la que pasa el Ejecutivo central, ante los escándalos por presunta corrupción y los casos de acoso sexual en el PSOE, sino también del resto del ciclo electoral. Este continuará durante el primer semestre de 2026 con las autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Cada elección es diferente, apuntan, para concluir que “en todas salimos a ganar” y que en cada territorio operan elementos distintos. "Igual quien tiene que tener miedo es él", replicaba Mínguez con respecto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, "porque ya tiene el ejemplo de Guardiola, que iba a por la absoluta y se va a quedar seguramente sin investidura".

La única autocrítica pasa por la desmovilización, pese a que a agitar el miedo a la ultraderecha parece una estrategia agotada. Incluso este punto de autocrítica sobre la "mucha abstención", se rebaja con la explicación de que ha habido una “campaña de desinformación y ataques con una incidencia muy importante”.

Una campaña que, según ha abundado Mínguez, se centra en "deshumanizar sin piedad al candidato". Sobre la anomalía de concurrir con un candidato proceso, precisamente en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Ferraz agitan el 'lawfare' o guerra sucia judicial para avanzar que "la verdad va a salir a luz" y que el tiempo "va a poner a cada uno en su lugar".

El crecimiento de Vox, que ha duplicado votos hasta los once escaños y tendrá más fuerza para condicionar la investidura de la popular María Guardiola, se achaca al PP sin otra lectura sobre la polarización política. "Feijóo blanquea a la ultraderecha", cuestionan en la dirección federal del PSOE para advertir que "ponerle alfombra roja, cada vez que abre las urnas" tiene como consecuencia que los de Santiago Abascal suba el precio para los pactos postelectorales. "Cada pacto del PP con Vox no es gratis, cada pacto trae un recorte y los derechos cuesta mucho conseguirlos", lamentaba la portavoz desde la sede federal.

El PSOE hace una lectura de las elecciones en Extremadura para seguir reforzando el manido mensaje de su determinación a agotar la legislatura para mantenerse como dique de contención de la ultraderecha. De ahí que contrapongan que "España necesita más que nunca un Gobierno de Pedro Sánchez frente a sus recortes" y una realidad en la que "el PP no es nadie sin Vox y Feijóo no tiene futuro sin Abascal".

Cambios en la ejecutiva y el Gobierno

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE una serie de cambios en su equipo tras los presuntos casos de abusos en las filas socialistas. Incorpora a la riojana Elisa Garrido como nueva adjunta de Organización y responsable de Coordinación Territorial, de manera que divide en tres adjuntos su equipo más directo. Garrido estará junto a Borja Cabezón (Acción Electoral) y Anabel Mateos (Acción democrática), como adjuntos a Organización.

En estos cambios, aprobados por unanimidad, cobra mayor relevancia en la Ejecutiva la también portavoz adjunta, Enma López, que asume la Secretaría de Estudios y Programas en la que estaba Javier Izquierdo, quién recientemente presentó la renuncia a todos sus cargos ante una denuncia de acoso sexual, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes socialistas. También es novedad en el equipo de Torró la entrada de la cántabra Carmen González, que asume la secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento que, hasta ahora, gestionaba López.

Pedro Sánchez, por otra parte, ha elegido a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, para asumir la Portavocía del Ejecutivo y a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, para liderar el departamento de Educación, Formación Profesional y Deportes. Manteniendo así unidas las carteras bajo el mismo ministerio. El presidente del Gobierno se ha tomado su tiempo para la remodelación, sobrevenida por el adelanto de las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero a las que concurrirá como candidata del PSOE Pilar Alegría, y la ha hecho coincidir con la resaca de las elecciones en Extremadura. La ex ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno ya se despidió el pasado martes de sus compañeros en la reunión del Consejo de Ministros.