Feijóo envía a la jueza los mensajes que recibió de Mazón el día de la dana

El presidente del Partido Popular ha remitido remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja toda la documentación referida a las comunicaciones que mantuvo con el hoy expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante el día de la dana. Dichas comunicaciones son en las que se basó el dirigente popular para asegurar que Mazón le había mantenido puntualmente informado.

Según confirman a esta redacción desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha procedido a responder al requerimiento de la jueza, en el marco de la investigación que tiene abierta sobre la gestión del 29 de octubre de 2024, que le hizo previamente a su citación para tomarle declaración que tendrá lugar el próximo 9 de enero.

Feijóo afirmó el 31 de octubre del año pasado que "el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real", una afirmación sobre la que quiere profundizar porque considera que "la información sobre la gravedad de la situación habría de partir sustancialmente de la señora Salomé Pradas al señor Carlos Mazón y este, a su vez, habría informado al señor Alberto Núñez Feijóo, en palabras de este último, "en tiempo real".

El juzgado ofreció a Feijóo la opción de entregar de forma voluntaria los mensajes que intercambió con Mazón el día de la tragedia. Según la información publicada por El Español, el presidente del PP no estaba obligado a hacerlo pero ha presentado un acta notarial que da fe de la totalidad de esos mensajes intercambiados por WhatsApp el 29 de octubre.

"Han montado un gabinete de crisis que no vale para nada", le dice el expresidente de la Generalitat al líder del PP en uno de los mensajes 'whastapps' que, según informa Europa Press, intercambió Mazón con Núñez Feijóo, desde las 20.08 horas hasta las 23.29 del 29 de octubre de 2024. Y en los que ya auguraba que "un puto desastre va a ser esto presi", sentenció el entonces presidente autonómico.

En concreto, Feijóo ha remitido un acta notarial a la jueza "que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident'", así como un documento con el contexto de las conversaciones que se produjeron "para su mejor comprensión".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Feijóo ha explicado que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón el día de la dana tras conocer, "por los medios de comunicación", la gravedad de la situación en Valencia. En ese primer 'whatsapp', el líder nacional de PP trasladó su solidaridad y se puso a disposición del entonces 'president' para lo que "pudiese necesitar".

A las 20.08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

Según el contexto aportado por Feijóo al juzgado relatado por esta agencia, a las 21.44 horas recibe otro mensaje por parte de Mazón justificando que le había llamado para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete. El líder del PP indicó que no podía atenderle la llamada porque estaba en un acto institucional, pero le facilitó el contacto y se interesó por el estado de la población.

A las 21.45 horas, Mazón le agradece a Feijóo sus palabras y le informa: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos". Feijóo, en la conversación de aquella noche, también le preguntó por la involucración del Gobierno en la gestión de la tragedia y la puesta a disposición de ayuda y efectivos.

En otro mensaje posterior, a las 23.21 horas, el expresidente valenciano señala a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque asegura que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada". "Bah", añade sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informa, a las 23.23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abunda en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subraya, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23.25 horas, en otro 'whatsapp' a Feijóo, Mazón le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo han hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comenta. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas.

Por otra parte, Feijóo indica que, a partir de aquel día, recibió la misma información que manejaban las instituciones y que conoció a través de la Generalitat, "dado que ninguna otra administración" le trasladaba "información adicional".

También el líder del PP asume como "error" una frase que dijo en su declaración con Mazón el jueves 31 de octubre, dos días después de la tragedia. "Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", expone Feijóo.

Declaració por videoconferencia

Feijóo ha enviado un escrito para acreditar “su absoluta disposición a colaborar con la investigación” abierta tras la declaración de Mazón ante la magistrada instructora. “Como haría en cualquier circunstancia, pero con más motivo en un caso que afecta a las víctimas de la dana y a sus familias”. El documento incluye además la solicitud formal de Feijóo para que su declaración como testigo se celebre por medios telemáticos, conforme a lo previsto en la legislación vigente. El presidente popular invoca así la posibilidad de realizar su comparecencia mediante videoconferencia, un procedimiento habitual y plenamente reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, en dicha resolución, la magistrada comunicaba al líder del PP "la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días (desde el pasado 18) el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapps que pudiera haber recibido del señor Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa". "Siempre partiendo de la voluntariedad, aunque destacando la relevancia de una causa en la que se investigan 230 homicidios imprudentes, y lesiones igualmente imprudentes".

Con esta entrega de la documentación un 24 de diciembre, el presidente del PP ratifica su intención de colaborar con la justicia que ya avanzó hace unos días la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.