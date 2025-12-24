Falsa alarma
Los "paquetes bomba" que obligaron a desalojar la Diputación de Badajoz eran un regalo navideño de la ONCE
Los dos envíos, uno de los cuales iba a nombre de Miguel Ángel Gallardo, se remitían desde el País Vasco porque ahí se encuentra el stock de material
Irene Rangel
Un regalo de la ONCE. Eso han resultado ser los "paquetes sospechosos" que llegaron este martes a la Diputación de Badajoz. Lo que durante unas horas generó alarma en la sede de la Diputación Provincial de Badajoz ha resultado ser un malentendido de carácter festivo. Dos paquetes que inicialmente fueron considerados “sospechosos” y que motivaron la activación de protocolos de seguridad y el desalojo parcial del edificio no contenían ningún peligro. Según fuentes de la ONCE, se trataba de regalos navideños enviados como parte de una campaña solidaria.
El envío, remitido desde el País Vasco —donde se encontraba el stock del material— consistía en timbrados y obsequios simbólicos que buscaban transmitir un mensaje de cooperación y solidaridad vecinal, recordando la importancia de ayudarse entre los miembros de una misma comunidad, escalera o barrio. Según explicaron desde la organización, no tenía ninguna intención de alarma ni riesgo alguno. Se trataba de una caja de cartón que, al abrirla, ponía en marcha un dispositivo electrónico con un mensaje institucional que recordaba la importancia de la cooperación y la solidaridad. Es por eso que se podían entrever cables en el paquete.
Pasará a la historia como una anécdota navideña
A la sede llegaron dos paquetes, uno a nombre de Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente de la institución, y otro para Raquel del Puerto, quien ostenta el cargo a día de hoy.
El incidente recordó a los trabajadores y al público en general la necesidad de extremar precauciones ante cualquier envío sospechoso, especialmente en edificios institucionales, pero terminó como una anécdota navideña sin consecuencias que toda la ciudad recordará. La rápida actuación de los protocolos de seguridad permitió que la situación se resolviera de manera ordenada y segura.
- Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia
- Primera factura del fiasco de la Zona de Bajas Emisiones: València pagará 14 millones por la subida del bus
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
- Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 vehículos y tres edificios de València
- La grúa se lleva más de 40 coches que impedían el montaje del mercadillo navideño de Castilla
- El Nou Mestalla, sede de grandes conciertos
- Cientos de personas se concentran en Torrent en defensa de las pistas de atletismo