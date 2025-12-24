Mensaje de Nochebuena
Directo | El rey Felipe VI ofrece su tradicional discurso de Navidad
El monarca hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía
Redacción
El rey Felipe VI pronuncia esta noche su tradicional discurso de Navidad, en el que hará balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia.
El mensaje grabado del Rey, que será emitido a las 21:00 horas de este miércoles por las principales cadenas de televisión, repasará como es habitual los principales asuntos de la vida institucional, política, económica y social.
En su mensaje hará alusión probablemente a los 50 años transcurridos desde el inicio de la Transición, a cuyo espíritu de consenso ha apelado el monarca en varias ocasiones a lo largo de este 2025.
Un necesario consenso al que suele hacer referencia en sus mensajes de Nochebuena y que este año es previsible que también invoque, en un contexto caracterizado por el cada vez más encarnizado enfrentamiento político.
La situación internacional estará presente muy probablemente también en la alocución del jefe del Estado, que ha insistido este año en varias ocasiones en su llamamiento al multilateralismo y a los valores de Europa frente a los riesgos que afrontan las democracias.
También previsiblemente hablará del futuro de la Corona que representa la princesa de Asturias, a la que este año ha seguido dando una mayor presencia institucional como heredera y que se encuentra en su tercer y último año de formación militar.
El mensaje de Navidad de Felipe VI, el decimosegundo de su reinado, será transmitido en los medios audiovisuales, así como en el canal de YouTube de la casa real.
