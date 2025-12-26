VIOLENCIA SEXUAL
Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia
El acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio que agredió sexualmente a dos amigas de sus hijos cuando tenían 10 y 11 años.
La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que los hechos se produjeron en una tarde no determinada de 2018 cuando el acusado efectuó tocamientos a las menores cuando se encontraban en su domicilio con sus hijos.
Recoge la sentencia que el procesado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las menores por un tiempo de seis años e indemnizar a cada una con 2.000 euros por daños morales.
La Sala acuerda dejar en suspenso la pena privativa de libertad durante cinco años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno, especialmente, contra la libertad sexual, y abonar las indemnizaciones a las que se le condena.
Además, deberá abonar una multa de 1.200 euros, que podrá pagar en plazos mensuales de cincuenta euros cada uno.
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
- La nieve tiñe de blanco navideño Castelló en un gélido y lluvioso 25 de diciembre