A prisión un joven por malos tratos y agresión sexual a su novia menor de edad en Málaga

Un joven de 19 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Policía Nacional en Málaga por su presunta implicación en un delito de malos tratos y agresión sexual a su novia, menor de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre cuando la menor de edad acudió al Hospital Materno Infantil de Málaga, que activó el protocolo ante un posible caso de violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

De la noticia informa este viernes 'Diario SUR', que señala que la víctima, que está embarazada, habría relatado que vivía aislada y controlada por su pareja, quien supuestamente la maltrataba de manera habitual, además de abusar presuntamente de ella.

La víctima supuestamente refirió a los facultativos que su pareja la había forzado y al parecer también presentaba marcas en el rostro y en diversas partes del cuerpo que serían compatibles con posibles mordiscos, entre otros malos tratos físicos, indica el periódico.

Tras su detención, el joven fue puesto el pasado lunes día 22 a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, que acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por agredir presuntamente sexual y físicamente a su novia menor de edad, han dicho a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El joven está investigado por los presuntos delitos de malos tratos y agresión sexual, según las fuentes, que han añadido que el juzgado también ha impuesto una orden de alejamiento respecto a la menor en caso de que posteriormente se decrete su puesta en libertad.