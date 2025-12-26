Vox está dispuesto a llegar a acuerdo con el PP si quiere "un cambio de verdad" en Extremadura

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha planteado este viernes que la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, debe decidir si quiere "un cambio de verdad" en la comunidad autónoma o si opta por continuar con políticas que Vox identifica como socialistas y socialdemócratas. La propia Guardiola ha anunciado también este viernes que ya ha tenido un primer contacto con Vox y que han comenzado a trabajar sobre las 206 medidas que el partido de Abascal presentó a las negociaciones presupuestarias.

Fúster se ha pronunciado en Santander, tras participar en una manifestación del sector primario, a preguntas de los periodistas sobre la situación política en Extremadura y las recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que Guardiola, como lista más votada en las elecciones, "tiene más legitimidad que nunca" y ha pedido a Vox que no desatienda el resultado electoral.

Condiciones para un acuerdo

El portavoz de Vox ha indicado que la candidata del PP debe reflexionar sobre el rumbo que quiere tomar. "Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. Lo que tiene que pensar la candidata es qué quiere hacer", ha señalado.

En este sentido, ha cuestionado si Guardiola pretende "seguir con las políticas socialistas y socialdemócratas que la han conducido hasta aquí" o si apuesta por "un cambio de verdad". Entre las condiciones expuestas por Vox, Fúster ha mencionado la defensa del sector agrario, la crítica al Pacto Verde y el rechazo a las políticas de igualdad impulsadas por el Gobierno central.

"¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño? ¿O quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género?", ha planteado.

Responsabilidad de la investidura

Fúster ha subrayado que Vox estaría dispuesto a llegar a acuerdos si el PP asume ese cambio de orientación política. "Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. Pero si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya", ha afirmado.

El portavoz nacional de Vox ha recordado que su formación ha incrementado su representación en la Asamblea de Extremadura, pasando de cinco a once diputados, y ha insistido en que la responsabilidad de la investidura corresponde a la candidata popular. "Efectivamente, ella es la más votada", ha concluido.