Desde Lleida
El PSOE ve a Feijóo "inhabilitado" para liderar el PP tras "mentir" sobre la dana
EFE
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha manifestado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "inhabilitado" para seguir liderando su partido, por lo que lo ha invitado a dejar el cargo después de haber "mentido" sobre la dana.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa desde Lleida, en la que se ha referido a los mensajes que el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón se cruzó con Feijóo el día de la dana, donde el expresident reconocía que lo ocurrido iba a ser "un puto desastre".
Mínguez ha recordado que Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber facilitado medios a la Generalitat, pese a que el propio Mazón le dijo, en los mensajes la misma noche de la catástrofe, que contaba con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
"Si Feijóo tuviera palabra, este año no se comería las uvas siendo el líder del PP", ha afirmado Mínguez, que ha tildado al líder de la oposición de "trilero".
Según la portavoz del PSOE, "mentir sobre la tragedia de las víctimas lo inhabilita para liderar nada": "Que se vaya Feijóo", ha añadido.
Mientras los socialistas están "centrados en buscar soluciones", ha asegurado Mínguez, el PP está instalado "en la mentira y en la manipulación" y utiliza la política "para protegerse".
"Basta ya de hacer daño", ha insistido Mínguez, que ha tachado de "indecente" el hecho de haber "mentido" a la ciudadanía "a costa de 230 víctimas" de la dana.
Para Mínguez, eso "no es un lapsus, ni un error", sino una "falsedad deliberada" que ha cruzado "una línea roja".
"Cómplice necesario de una negligencia criminal"
A su juicio, Feijóo no solo "acaba el año anclado aún más a Vox", sino que ha sido "cómplice necesario de toda una negligencia criminal en Valencia".
"Llevan 14 meses instalados en el bulo y la desinformación", ha afirmado.
Por otra parte, preguntada por la advertencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de que su partido no negociará los presupuestos catalanes y estatales si no hay avances en el modelo de financiación singular para Cataluña y en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, Mínguez ha subrayado que el PSOE está "centrado en cumplir sus acuerdos".
