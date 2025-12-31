Los últimos cuatro meses dejan casi 1.000 litros por metro cuadrado en Simat

Inviernos y otoños explosivos con fenónemos cada vez más extremos. Ese está siendo el balance de los últimos meses en la Comunitat Valenciana, con varios episodios de lluvias torrenciales que han vuelto a recordar lo sucedido el pasado 29-O en la provincia de València. Se trata de uno de los efectos que los expertos están detectando del cambio climático que han dejado registros históricos en la Comunitat Valenicana.

De hecho, en apenas cuatro meses (desde septiembre a diciembre) las precipitaciones caídas en la Comunitat Valenciana han dejado acumulados de cerca de 1.000 litros por metro cuadrado en Simat de la Valldigna, en la Safor.

Esta es una de las sorprendentes conclusiones publicadas por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) a través de sus redes sociales, donde ha cotejado los registros de las 50 estaciones de medición donde más ha llovido desde septiembre.

Destacan los 977,4 litros por metro cuadrado registrados en Simat de la Valldigna, seguido de Barx (924,8 l/m2) y el observatorio de la Castella en Alzira con 922,1 l/m2. Estos registros no dejan lugar a dudas sobre la contundencia de las lluvias en lo últimos meses con municipios, especialmente los situados en la fraja costera del golfo de Valencia, como Tavernes de la Valddigna, con 801 litros por metro cuadrado; o Benifà y otra decena más que superan los 880 litros.

Los municipios donde más ha llovido desde septiembre

Simat: 977 l/m2

Barx: 924,8 l/m2

Alzira: 922,1 l/m2

Beniflà: 888,3 l/m2

Rafelcofer: 855,4 l/m2

Pinet: 855,4 l/m2

Gandia: 845,4 l/m2

el Real de Gandia: 819,4 l/m2

Carcaixent: 818,2 l/m2

Tavernes de la Valldigna: 801,2 l/m2

Benifairó de la Valldigna: 797,5 l/m2

Carcaixent - Quatre Camins:795,4 l/m2

Barxeta: 795,2 l/m2

Palmera:774,4 l/m2

Balance de lluvias de 2025 / AVAMET

2025: un año muy lluvioso

Los datos recogidos por Avamet en los últimos 12 meses confirman que 2025 ha sido un año muy lluvioso. De hecho 82 observatorios de la red de esta asociación han superadon los 1.000 mm, especialmente los situados al sud del golfo de València y en zona montañosas de la franja prelitorial. Desde Avamet insisten en que la distribución de las precipitaciones a los largo del territorio ha sido muy irregular tal como reflejan los datos, con más de 1.525 mm en Barx y apenas 205 mm en Villena o 206 mm en la isla de Tabarca.