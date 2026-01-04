Carta a la militancia del PSOE
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
Gisela Boada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".
Este posicionamiento, que llega 24 horas después del anuncio de la "captura" de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de unos bombardeos que han causado la muerte de 40 personas en Venezuela, supone un endurecimiento del tono respecto al empleado el sábado. Entonces, Sánchez evitó el término "condena", una formulación que le reclamaban formaciones como su socio de coalición, Sumar, aunque sí reconoció la vulneración del derecho internacional y se opuso a la ofensiva de la Casa Blanca. Este domingo, en cambio, la condena se expresa de manera explícita y desde su papel como secretario general del PSOE.
En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.
A todos ellos les envía el mensaje de que su "deber moral" es seguir gobernando. "Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda solo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas", explica. En la misiva se refiere a PP y Vox, principales partidos de la oposición, a los que acusa de "rebasar los límites de la verdad y la democracia" en su ofensiva para intentar desbancarlo del Gobierno. "Sabemos que la coalición PP-Vox y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia", escribe.
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- Trump avanza que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras el ataque sobre Venezuela
- Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico
- El Ayuntamiento de Alfafar defiende que no autoriza el supermercado del Parque Alcosa por incumplir la normativa sanitaria