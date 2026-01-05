Ayuso esquiva las dudas sobre la intervención de Trump en Venezuela y apunta a Zapatero: "Van a faltar años en la historia para agradecer esta operación"

"Evidentemente, nadie defiende que se rompa la soberanía nacional de otro país [...], pero es que ahora mismo [Venezuela] es un Estado criminal funcional, una narcodictadura", ha zanjado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al ser preguntada este lunes por la intervención militar del Gobierno de Donald Trump en Caracas. En una entrevista con Espejo Público, la líder de la Comunidad de Madrid ha esquivado las dudas sobre la operación estadounidense para secuestrar a Nicolás Maduro y tomar el control de facto del país venezolano, afirmando que "habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo" contra los excesos de la dictadura chavista.

Según Ayuso, pese a todas las sombras que planean sobre ella - la violación del derecho internacional, la falta de planes claros para un cambio de régimen y una transición hacia la democracia, y el rechazo a la legitimidad de Edmundo González y de Corina Machado-, van "faltar años en la historia para agradecer esta operación", pues ha permitido poner fin a décadas de violaciones de los derechos humanos de los venezolanos y a todo un sistema de "narcoterrorismo" auspiciado y sufragado por el entorno de Maduro.

"Después de un éxodo de 8 millones de personas, después de las torturas, de la hambruna, de las persecuciones y de la muerte, ¿el qué se violenta ahora?", ha cuestionado la presidenta sobre el cuestionamiento a la legalidad de la actuación de la administración Trump, recordando que una potencial intervención de la ONU tendría que haber contado con el visto bueno de Rusia y China, quienes también "se han lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano". Todo ello mientras España y la Unión Europa "miraban para otro lado", ha reprochado Ayuso, quien se ha preguntado si van a "pedir perdón" por ello a los venezolanos.

Más allá de hacer la vista gorda, la líder madrileña ha puesto nombres y apellidos al acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de “blanquear” al régimen de Maduro y de haberse lucrado con su papel en Venezuela. "Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, y han blanqueado al régimen y han permitido que se haya financiando redes" de narcotráfico.

De acuerdo con Ayuso, el expresidente español se encuentra entre las 64 personas que están siendo investigadas por Estados Unidos por estar supuestamente involucrado en el tráfico de drogas al país norteamericano. "Hace falta que de una vez dé explicaciones", ha reclamado, de porqué ha representado y "buscado siempre la legitimación" de la dictadura chavista; así como de "por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación" al respecto.

Frente a esta inacción del resto de Occidente, la presidenta popular ha considerado que Venezuela "estará mejor hoy que ayer” tras la intervención de Estados Unidos, aunque ha matizado que esta debe conducir a la liberación inmediata de presos políticos y convocatoria de elecciones democráticas con garantías. "Y ahí nadie puede entrar porque ahí es cuando un Estado se convierte en soberano", ha apuntado, antes de añadir que "sin duda el mundo entero mira a María Corina Machado como la líder indiscutible del futuro" del país.