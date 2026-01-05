Relación con Venezuela
Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
Se basa en la investigación realizada en Nueva York para atribuirle tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno .-caso Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez- ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.
La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se basa en la actualización de la acusación a la que se enfrenta Maduro ante las autoridades judiciales en Nuevo York, y sostiene que el expresidente español habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Aseguran que tras analizar las vías legales en Estados Unidos y el "indictment" (escrito de acusación) hecho público en relación con Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas acusadas en dicho país existe la posibilidad de trasladar a España la persecución de posibles responsabilidades del expresidente por su relación con el régimen chavista.
Sostiene que la actuación de Rodríguez Zapatero " no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar" la operativa de la estrutura criminal atribuida a Maduro, reforzando su "capacidad de actuación su cobertura exterior y su continuidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
- Tragedia en Indonesia: Encuentran el cuerpo de Fernando Martín a dos kilómetros de la zona del naufragio
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Pagar o no pagar: el agravio entre Levante UD y Valencia CF en la cabalgata de Reyes
- Los taxis de València saltan a las plataformas: 1.000 trabajan con Free Now y 500 con Uber