El PP creará una comisión sobre la SEPI y los "favores" a Venezuela y forzará la comparecencia de Montero y Aagesen por corrupción

El PP ha querido dejar claro en el arranque de este 2026 que seguirá haciendo del Senado su principal base de operaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En una comparecencia desde la Cámara Alta, la portavoz de los populares, Alicia García, ha anunciado que forzarán la comparecencia de las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen en el pleno a mediados de enero para que den cuenta de la presunta corrupción que salpica al Ejecutivo. Además, aprovechando la crisis política en Venezuela, ha avisado de que crearán una nueva comisión de investigación sobre la "caja negra" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los "favores" que se pudieron hacer al Gobierno de Nicolás Maduro.

Después de que la Guardia Civil realizara varios registros en sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica a mediados de diciembre, García ha asegurado que las dos ministras responsables, Montero y Aagesen, respectivamente, comparecerán en un pleno extraordinario convocado en el Senado para el próximo 15 de enero. De la primera ha dicho que es "el perejil de todas las salsas de la corrupción socialista" y de la segunda que está relacionada con "adjudicaciones sospechosas" y con la "trama de hidrocarburos que, incluso, pudo beneficiar también a la dictadura de Maduro".

La investigación

No solo eso. Los populares, con mayoría absoluta en el Senado para poder hacer prácticamente todo aquello que deseen, activarán una nueva comisión de investigación -la quinta de la legislatura- para indagar en la "caja negra" de la SEPI, "una caja de dinero de todos los españoles que pudo servir para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescate a empresas como Plus Ultra, Zapatero mediante". Así, García ha medito de por medio al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el cual comparecerá también en la comisión de investigación del caso Koldo.

Según ha explicado la dirigente popular, la SEPI es una "empresa estratégica" que el Ejecutivo usó durante la pandemia para favorecer a "empresas amigas que no lo merecían o empresas como Plus Ultra, con vínculos con el régimen dictatorial de Maduro". En la misma línea, ha insistido en que el Ejecutivo de Sánchez convirtió la SEPI "en una caja negra al servicio de su corrupción, en un cajero automático para pagar favores políticos e, incluso, favores internacionales". De todo ello ha culpado directamente a Montero, por ser quien convirtió la SEP en "un pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción".

Aprovechando la detención de Maduro, García ha reprochado a Sánchez que critique las acciones de Estados Unidos y no haya respaldado a la oposición venezolana. "Esta complicidad no es casual. Entre estar con la democracia o estar con la dictadura, Sánchez siempre ha elegido y elige dictadura", ha sentenciado.