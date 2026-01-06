El 06703, primer premio del Niño, reparte millones por todo el país el Día de Reyes

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y que ha recaído en el número 6.703, ha repartido millones por todo el país, de norte a sur y de este a oeste, ya que se ha vendido prácticamente en todas las comunidades autónomas.

La suerte se ha saltado Cantabria, la única en la que no se han consignado décimos del primer premio, ni tampoco del segundo ni el tercero, que han pasado de largo por esta comunidad.

El número 6.703, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha sido vendido a través de 146 administraciones de toda España, lo que le convierte en uno de los gordos del Niño más repartidos de los que se tiene constancia.

Segundo y tercero, sólo en cinco comunidades

Bastante menos distribuidos han estado el segundo premio (45.875), que ha viajado hasta O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital, y el tercero (32.615), consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.

La localidad pontevedresa de Marín ha sido doblemente agraciada con el primer premio, que ha tocado en la administración número 1, conocida como 'la de Tica' en honor a la mujer que la regentó durante 36 años y la más antigua del municipio, que ya en 2023 vendió un décimo de 'El Gordo' del sorteo de Navidad.

Además, el primer premio también ha tocado en el bar Timonel, situado en la calle Otero Ulloa, en el lugar de Seixo.

En Andalucía, el Niño ha dejado varios regalos por distintas provincias, una la de Almería, donde han llovido un total de 8,07 millones de euros en grandes premios, la mayor parte en la localidad de Las Cabañuelas (Vícar), en la que se han vendido 97 décimos del segundo premio.

También en Andalucía, más de 6,6 millones de euros se han ido para la provincia de Granada, repartidos principalmente gracias al tercer premio, vendido en una administración de la capital, al que se suman dos décimos del primero en Belicena y Salobreña.

Otros tres millones del 'Gordo' se han quedado en Málaga capital y en las localidades de esta provincia de Torremolinos, Torre del Mar y Riogordo.

La fortuna también ha sonreído este Día de Reyes a Castilla y León, donde el tercer premio, vendido en la administración de loterías 'Don Pepe', ubicada en pleno corazón del barrio de Gamonal, en Burgos, ha dejado unos 7,5 millones de euros; de ellos, 10 se han vendido por ventanilla pero el resto -unos 5 millones- se ha marchado para el bar de las piscinas de Briviesca.

Varias administraciones de Benavente (Zamora), Astorga (León), Fontiveros (Ávila), Salamanca, Valladolid y Segovia han repartido un pellizquito del primero.

El Gordo se estrena en Huesca

En el País Vasco, el 6.703 ha dejado dos millones en San Sebastián con diez décimos vendidos en una administración de "toda la vida" situada a dos pasos de la playa de La Concha, otros dos millones del primer premio han ido a parar a Bizkaia, en concreto a Bilbao y Elorrio.

Un total de 3,4 millones del número 6.703 se han quedado en Aragón, con una serie vendida en Zaragoza capital, tres décimos en la localidad turolense de Utrillas y cuatro en Benasque (Huesca), que rompe así la racha de la provincia oscense, en la que nunca antes había recalado este primer premio.

En Cataluña, una administración del barrio del Eixample de Barcelona ha repartido 3,7 millones de euros del segundo premio al vender por ventanilla cinco series a compradores individuales, por lo que está muy distribuido por el barrio, ha explicado a EFE Waldo, uno de sus trabajadores.

También se ha diseminado una porción del primer premio en otras once poblaciones de Barcelona, además de una de Salou, en Tarragona.

Del mismo modo, hasta Quart de Poblet han viajado dos millones del primer premio, que se ha vendido también en otras 19 localidades de la Comunidad Valenciana, entre ellas, Paiporta, mientras que en la provincia de Alicante el número 6.703 ha dejado 1.400.000 euros.

En Castilla-La Mancha, una administración de loterías de Motilla del Palancar (Cuenca) ha vendido dos series del primer premio, que han dejado 4 millones de euros en una localidad en la que recientemente fueron despedidos 466 trabajadores de la multinacional alemana Mahle.

Un total de dos millones ha dejado el Niño en Navarra; en un estanco de Pamplona y en otros cuatro puntos de venta ubicados en la Rochapea, también en la capital navarra, Cordovilla, Villafranca y Cintruénigo han repartido la suerte en esta comunidad.

El primer premio ha dejado 1,2 millones en las localidades pacenses de Almendralejo, Guadiana y Azuaga, y la anécdota del día también en esta comunidad la ha protagonizado María Antonia Risco Capella, lotera de Guadiana, que ha sido agraciada con 200.000 euros al tocarle el primer premio con un décimo "defectuoso".

La lotera ha explicado telefónicamente a EFE que ayer compró un número al azar por la terminal de su establecimiento, pero la impresora se quedó atascada y el QR salió a la mitad. No obstante, Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado a EFE la validez del décimo