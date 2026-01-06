El rastro de Delcy Rodríguez en el 'caso Koldo': del "terrible lo que viene" sobre Trump a las "mordidas" para llegar a Ábalos

El análisis de los teléfonos móviles de los implicados en la trama Koldo -- parte de cuyas actuaciones serán llevadas a juicio en el Supremo en los próximos meses-- permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvelar las estrechas relaciones entre el comisionista Víctor de Aldama y la hoy "presidenta encargada" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Las conversaciones se extendían a negocios con el petróleo y acceso a contactos que podrían facilitar el efectivo necesario para pagar las "mordidas" con las que acceder al exministro José Luis Ábalos a través de su asesor Koldo García. Pero también versaban sobre política internacional y la actuación de Trump durante su primer mandato. Curiosamente, hace ahora cinco años, la hoy 'colocada' por EE.UU. para encauzar las relaciones con la Venezuela post Maduro comentaba con el comisionista español las actuaciones de Trump en política internacional.

Así, el 8 de enero de 2020, tal y como informó este diario tras destaparse la trama, la entonces vicepresidenta venezolana hacía referencia a la represalia iraní contra dos bases norteamericanas apenas cuatro días después de que la Administración Trump lograba matar mediante un dron en Bagdad (Irak) al todopoderoso general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

"Atacaron base [de] EEUU en Irak, fronteriza con Jordania", explica Delcy Rodríguez, que utiliza para sus comunicaciones con Aldama la aplicación ultrasegura de mensajería 'Threema': "Tiraron 12 misiles".Y dos minutos después Aldama le da su opinión sobre el conflicto de Oriente Próximo: "Madre mía, ya han empezado esto, va a acabar muy mal, y todos los demás involucrados, espera que no sea el comienzo de la 3 guerra mundial, joder madre mía".

"Terrible lo que viene", le responde Delcy Rodríguez en un momento determinado, a lo que Aldama responde: "Sí, pero con consecuencias muy malas para todos". "Así es", contesta de nuevo la vicepresidenta venezolana. Pronto vuelven a sus temas de interés, al señalar el comisionista: "Bueno, mejor nosotros sigamos con lo nuestro, que también hay un poco de lío que arreglar. Jajajajaja. Una vez más, gracias por todo, y por el trato, ya me voy a tener que poner el apellido Rodríguez también jajajajajajaj". Ante lo que Delcy Rodríguez contesta: "Siiiii! Ya estás en la familia, un abrazo a Paty y tengan buen viaje".

Negocios de petróleo

El análisis de los dispositivos de Aldama también puso en evidencia, según destacó la UCO en sus informes, que este empresario hizo de intermediario en 2020 entre la vicepresidenta venezolana y una empresa que pretendía transportar gasolina al país sudamericano, que en esos se encontraba en plena crisis de suministro de combustibles. "Si necesitamos gasolina", dijo en concreto la entonces número dos de Nicolás Maduro a Aldama el 20 de marzo de 2020.

"Sí, necesitamos gasolina" / Nacho García

Tan solo dos meses después, según consta en los mensajes, Víctor de Aldama ya había conseguido a una empresa que se ofrecía a suministrar hasta "un millón de toneladas de gasolina al mes" procedente de Omán y Catar. "¿Qué te parece la oferta?", le pregunta Aldama a la vicepresidenta de Venezuela.

En el documento enviado, el responsable de la empresa Cidcitei Evolution, radicada en el Reino Unido, comunica a la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) la "oferta firme", que pretendía hacer el negocio "bajo la modalidad de pago por compensación, consistente en "hacer un intercambio que debería de ser de un barril de su producto, que era gasolina de 95 octanos, "por seis barriles de fueloil procedentes de PDVSA". Los mensajes posteriores entre la número dos de Maduro y Aldama no aclaran si este negocio tuvo resultado.

La relación de Aldama con los círculos de poder chavistas queda en evidencia en otras conversaciones, como las que señalan a Rafael Alfredo Chirino, que compartía negocios con Aldama "en el sector del petróleo y compraventa de diamantes" con Delcy Rodríguez. El nombre de Chirino aparece vinculado al interés en la compra del chalé de lujo en Cádiz -- que acabaron adquiriendo unos socios españoles de Aldama en la trama de fraude con el IVA de hidrocarburos-- y que disfrutó el exministro Ábalos.

En concreto, el 14 de enero de 2021 Aldama envió un anuncio de la vivienda a este empresario venezolano, quien de forma literal, afirmó: “De la casa me encargo yo". El otro empresario venezolano al que en principio se acudió para la del inmueble es Henrique José Rodríguez Guillén, presidente de la compañía Suelopetrol, socia estratégica de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PVDSA).

Pasajero en Barajas

También se cuenta con las conversaciones que mantiene empresario venezolano Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y a quien la Guardia Civil califica como "una persona de la confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez". Se trata de uno de los cuatro pasajeros que acompañaron a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el avión que la desplazó el 19 de enero de 2020 al aeropuerto de Barajas, en el que la número dos de Nicolás Maduro mantuvo una reunión con Ábalos.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Según estas comunicaciones, Giménez Ochoa habría financió una parte de las mordidas que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, pagó al asesor del ministro Koldo García Izaguirre, para que consiguiera el "pelotazo" millonario de la adjudicación de las mascarillas para el Ministerio de Transportes en plena pandemia y otros contratos. El 12 de mayo de 2020 Aldama solicitó dinero a Giménez Ochoa para "seguir alimentando la máquina", lo que los investigadores relacionaron con la necesidad de efectivo que tenía Aldama para pagar las "mordidas" que exigían Koldo y Ábalos para la consecución exitosa de las adjudicaciones.

"No tengo duda de que pagan, pero la máquina necesita aceite", le decía el comisionista a su interlocutor. Finalmente, el 18 de junio de 2020 Giménez Ochoa le entregó 80.000 euros en metálico en España, según se desprende de las pruebas reunidas por la Guardia Civil. Más tarde, según esos mismos informes, una sociedad vinculada a este empresario transfirió 300.000 euros el 3 de enero de 2020 a la mercantil Deluxe Fortune, una de las dos empresas que usó el comisionista para ingresar las presuntas mordidas. El negocio se camufló como un acuerdo de intercambio de jugadores entere Zamora CF, propiedad de Aldama, y Asociación Civil Deportivo Lara, propiedad del empresario venezolano.