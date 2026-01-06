Robles avisa a Trump de que "no hay actuaciones legítimas posibles" fuera del derecho internacional

En tres ocasiones ha defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la vigencia del Derecho Internacional en su discurso dirigido a los ejércitos por la Pascua Militar. Y en las tres ocasiones lo ha hecho con un énfasis paralelo al momento de tensión y desmoronamiento de las reglas que atraviesa el mundo con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la invasión rusa de Ucrania y la inacabada matanza de civiles en Gaza.

España es "referente de compromiso" no solo con los valores de su constitución y los Derechos Humanos, también con "el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles", ha dicho Robles en el arranque mismo de su salutación, pronunciada este martes en el Palacio Real de Madrid apenas transcurridas 72 horas del apresamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por un comando militar a las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump.

"España cree firmemente en el multilateralismo", ha subrayado la titular de Defensa antes de decir que este país es un socio "serio, responsable, fiable y comprometido" en la defensa de la paz, la seguridad y "los valores democráticos que han de determinar y presidir la convivencia pacífica internacional".

Robles ha refrendado el "compromiso total" de España con la defensa de esos valores internacionales recordando que este país ha "pagado un alto precio: más de 175 militares españoles han fallecido en misiones internacionales de mantenimiento de paz". Y ha aprovechado para incluir en su discurso un mensaje claro, de nuevo dirigido a Estados Unidos y, se entiende, en el marco de la OTAN: "Por ello no damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en ese compromiso que España tiene".

Apoyo a Ucrania y Gaza

Nada ha sido casual en la gestualidad de la ministra: ni el énfasis de sus palabras ni el atuendo. Sobre su vestido rojo ha lucido en la ceremonia un broche al que le tiene especial aprecio, realizado por un grupo de mujeres ucranianas que se lo regaló para agradecer la ayuda de España al país invadido por Rusia. "Alto y claro, vamos a seguir apoyando a Ucrania, víctima desde hace cuatro años de una cruel invasión, ilegal invasión por parte de Putin vulnerando todas las normas del Derecho Internacional y Humanitario".

Ante los intentos de Donald Trump y de Vladimir Putin de imponer a Ucrania una paz sin su consentimiento, la ministra ha confirmado que "España seguirá apoyando en todos los ámbitos y estadios políticos una paz que sea justa y duradera, cuyos términos solo pueden ser decididos por el pueblo ucraniano".

E inmediatamente ha asegurado que España seguirá comprometida con "la exigencia de una paz firme y estable en Gaza". A la hora de hablar de aquel escenario de masacre, ha subrayado Robles los lanzamientos de ayuda humanitaria realizados por el Ejército del Aire, y la aeroevacuación de niños gazatís enfermos.

Morir por los valores

En el momento de homenajear la entrega de las Fuerzas Armadas, las ha situado Robles en un "liderazgo comprometido en el mantenimiento de la paz, la seguridad y el respeto al derecho internacional". Era la segunda vez que mencionaba ese concepto. Y al tiempo, Pedro Sánchez, ausente en esta edición de la Pascua Militar, volaba a París para participar este martes en una reunión del Grupo de Voluntarios, los Estados que ayudan a Ucrania.

Robles ha ligado ese liderazgo en la defensa de ideales democráticos al precio en vidas pagado por las Fuerzas Armadas en misiones fuera de España. "Su ejemplo nos inspira, y nos obliga a mantener vivos los valores que presidieron su actuación".

España aporta "4.000 hombres y mujeres con un considerable despliegue de medios y capacidades" en misiones internacionales en el marco de la ONU, de la UE y la OTAN, ha recordado Robles. Y ha citado la misión FINUL de cascos azules en el Líbano, que está a punto de cancelarse... contra su opinión: "Hoy cerca de 700 militares españoles del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil consideran desarrollando esa misión esencial de estabilidad y de protección de la población civil".

Mensaje a la OTAN

La ministra ha puesto de relieve "el liderazgo y el éxito de la Armada" en la lucha contra la piratería en el marco de la misión europea Atalanta. Y ha recordado que España, en el seno de la OTAN, es el principal contribuyente de la misión de la Alianza en Irak.

"Quiero resaltar que nuestras Fuerzas Armadas contribuyen de forma muy significativa al despliegue de la presencia aliada en el Flanco Este", ha dicho Robles, una vez más poniendo énfasis en un episodio de su salutación. "Ejercemos de nación marco en Eslovaquia con más de 800 efectivos del Ejército de Tierra, participamos en los despliegues multinacionales en Letonia y Rumanía", ha añadido, antes de citar que "casi mil militares del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina se encuentran desplegados en esas dos misiones, como también en Turquía".

Además, ha recordado la participación de la Armada en las agrupaciones navales permanentes I y II de la Alianza Atlántica, y la participación del Ejército del Aire y del Espacio en las misiones de policía aérea sobre el Báltico, "en estos momentos de especial dificultad, con constantes violaciones del espacio aéreo de países de la Alianza Atlántica por parte de aviones y drones rusos", los cazas españoles y el sistema anti dron Crow desplegados por España "han contribuido a una eficaz labor de disuasión".

Robles ha terminado sus alusiones al papel de España en la OTAN reseñando cómo se ha cumplido en 2025 el compromiso asumido en la cumbre de Gales, pasando la inversión pública en Defensa de un 0,9% del PIB en 2018 al 2% en el año recién concluido. La ministra ha defendido el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno como "esencial instrumento para reforzar nuestra autonomía estratégica, fortalecer nuestra industria nacional competitiva, moderna, resiliente y creadora de empleo a lo largo de toda la geografía nacional".

Como muestra de esa estrategia de Defensa de sembrar industria en ejes territoriales no necesariamente urbanos, ha citado Robles el centro de experimentación CETEDEX del Ejército en Jaén, la gran base logística que se construye en Córdoba, el acuartelamiento de capacidades especiales que revivirá en Monte la Reina (Zamora) y el proyecto de inteligencia artificial militar Numant-IA en Soria.

Respuesta a las catástrofes

La ministra ha metido además otro mensaje clave, solo unos días después de que Defensa exigiera al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, una rectificación de sus afirmaciones sobre cuándo llegó la ayuda militar a la Valencia arrasada por la dana de octubre de 2024. Ha ralentizado Robles la lectura de su discurso para destacar: "Nuestro ejército estuvo allí, en el lugar, desde el primer momento".

La titular de Defensa ha incluido en su resumen del año la actuación de los militares en la lucha contra los graves incendios forestales de este verano. En esas catástrofes, "los militares han demostrado profesionalidad, entrega y sacrificio", ha dicho, para recordar el 20 aniversario de la creación de la UME, celebrado en 2025: "La UME, con el apoyo conjunto de todas las Fuerzas Armadas, se ha consolidado a lo largo de estos años como una unidad esencial en la respuesta a las emergencias y catástrofes", que es merecedora del "apoyo y reconocimiento de la sociedad española".

Robles ha terminado su discurso dirigiéndose a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, para poner ante ella en valor el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas: "Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestras mujeres", ha dicho y ha insistido: "Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo".