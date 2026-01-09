Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo de financiación si se limita el dumping fiscal

Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central si se limita el dumping fiscal de las comunidades autónomas, tal y como ha deslizado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo ha expresado el portavoz del Govern, Antoni Costa, señalando que la autonomía financiera del archipiélago es una línea roja" que el Ejecutivo no permitirá que se traspase. El Govern autonómico señala que no permitirá la recuperación de impuestos en Baleares como el de Sucesiones y Donaciones, actualmente eliminado.

"Lo que acaba justificando que nunca aceptaremos esta propuesta es el ataque directo a la autonomía tributaria de Baleares. Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos. No aceptaremos recuperar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, si nos obligan a ello, llevaremos esta propuesta a los tribunales por conculcar la autonomía financiera y tributaria de esta comunidad", ha destacado Costa en la rueda de de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana.

"Queda mucho camino"

No obstante, el portavoz del Ejecutivo autonómico señala que "queda mucho camino" hasta llegar a los tribunales ya que esta propuesta todavía tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados. "De aquí a llegar a los tribunales queda mucho camino, pero haremos todo lo posible desde el punto de vista político para que esto no se apruebe a través de una oposición frontal. Si fracasamos y no somos capaces de parar este desastre, recalco que nuestra línea roja es el ataque a la autonomía financiera. No permitiremos de ninguna manera que nos obliguen a subir impuestos en Baleares", defiende Costa.

"Ni una sola petición de Baleares"

El Govern rechaza de manera categórica la propuesta de financiación al no recoger "ni una sola de las peticiones" de las islas. "No recoge ni la población flotante, ni el crecimiento poblacional y además se baja la ponderación de la variable de insularidad. Es un planteamiento contrario al posicionamiento que hemos venido defendieno. Además se nos anuncia que el principio de ordinalidad es para Cataluña, el resto que vayan circulando. ¿La ministra Montero se quiere reír de los ciudadanos de Baleares?", se cuestiona el portavoz del Ejecutivo

Asimismo, el también conseller de Economía de las islas tacha de "indignante" que sea Oriol Junqueras el que negocie el sistema de financiación de las comunidades autónomas. "¿Quién es Junqueras para representar a los ciudadanos de Baleares? Seremos nosotros lo que representaremos a los ciudadanos de Baleares porque así lo decidieron en las urnas. De las negociaciones de Junqueas, lecciones ni una", destaca.