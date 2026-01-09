El Papa no pasará por Valencia en su visita de este año, que será a Madrid, Barcelona y Canarias

El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, confirmó este viernes que la Iglesia española y la Santa Sede están trabajando en la visita del papa León XIV a España y que tendrá como destino Madrid, Barcelona y Canarias.

Así lo dijo a la prensa en la plaza de San Pedro del Vaticano tras reunirse con el cardenal venezolano Edgar Peña, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Acompañaron a Cobo el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, José Mazuelos, obispo de Canarias, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán.

La comitiva episcopal española presentó un "borrador" sobre el que tendrá que opinar el pontífice. "El Santo Padre ya dirá exactamente con ese primer borrador qué tenemos que hacer para ponernos en marcha. Es una maquinaria inmensa tanto administrativa como logística que tendremos que ir preparando", añadió Cobo.

"Habrá viaje del Papa a España este año", confirmó el cardenal, que sin embargo no pudo concretar el calendario, pues el proceso de los preparativos, que también implican al Gobierno y otras autoridades el Estado, será "muy largo". "Todavía las fechas no están cerradas", continuó el cardenal, pues "la agenda del Papa es complicada".

Puntos centrales

Sin embargo, Cobo, también vicepresidente de la CEE, señaló que la visita a la Sagrada Familia de Barcelona es "un punto central". El 10 de junio se celebra el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, arquitecto del templo (en proceso de beatificación) y para esa fecha está prevista la inauguración de la Torre de Jesucristo, la más alta que se proyectó.

Si la Ciudad Condal es "un punto central" en ese borrador presentado al Papa, pues "él ha querido ir a Barcelona", Cobo añadió que "Madrid, también", como lo será Canarias, destino sobre el que ya el papa Francisco trasladó su deseo de conocer para poner el foco en las personas migrantes.

"El papa Francisco ya tenía la intención de visitar Canarias por el fenómeno migratorio, problemática que también ha acogido el papa León", explicó Cobo, que remarcó que esta problemática está "en el corazón" de lo dos papas y que ha sido el propio Robert Prevost quien "ha ido hablando con cada obispo".

"Esto ha partido directamente del Papa", continuó el arzobispo de Madrid, que sin embargo se hizo eco de que ha habido "invitaciones y preguntas" por parte de numerosos obispos españoles, representantes políticos y del propio Gobierno español.

Por ello, "que se abra esta puerta" a una visita papal "es un motivo de esperanza y alegría para todos, tanto para las autoridades civiles como para la Iglesia de España".

El cardenal Cobo también indicó a que tras los "matices y correcciones" que aportará el Papa al borrador que recoge una "lluvia de ideas inicial", se espera que "a lo largo del mes" puedan confirmarse fechas para este viaje, que tendría un formato "medio" de duración.

"Hay mil invitaciones, todo el mundo quiere invitarle", señaló a los periodistas, a quienes matizó con ironía: "No le vamos a agotar. Si le cansamos mucho a lo mejor no quiere volver. Vamos a hacer que se encuentre con la acción de la Iglesia en España y reciba el calor".