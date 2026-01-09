Sánchez encamina la negociación de los Presupuestos aunque ERC insiste en recaudar todo el IRPF

Los Presupuestos siguen atascados. El acuerdo para la financiación singular de Catalunya alcanzado este jueves en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, garantizando la ordinalidad y un aumento de recursos en hasta 4.700 millones de euros, no es suficiente para los republicanos. Se trata de uno de los principales compromisos pendientes, pero el líder de ERC ha querido dejar claro que sin cerrar antes otras carpetas, principalmente la relativa a la recaudación del IRPF, no se sentará a negociar las cuentas públicas.

El Gobierno está determinado a presentarlas y, tras posponer reiteradamente el calendario, ha fijado el primer trimestre de 2026 como fecha límite para ello. Un plazo que viene condicionado también por la salida del Ejecutivo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevista en esas mismas fechas para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía. Pese a la falta de garantías de ERC, se antoja mucho más lejano el apoyo de Junts o, incluso, Podemos.

En Moncloa reconocen que las relaciones con los posconvergentes están rotas, aunque algunos negociadores apuntan a cierta interlocución. Asimismo, alientan su optimismo apuntando a dos cuestiones que podrían hacer virar esta situación. Por una parte, su pretensión de cerrar los acuerdos pendientes con los de Carles Puigdemont. Por otra, la aplicación de la amnistía, que dan por hecha. El jefe de Ejecutivo entiende que la "normalización total" con la vuelta de Puigdemont "puede ofrecer un marco diferente al que tenemos ahora mismo". Una “ventana”, dicen, para intentar sacar adelante los Presupuestos.

El Gobierno ya avanzó en algunos compromisos durante el pasado mes de diciembre, como es el caso de la ley de multirreincidencia, un decreto económico con algunas de las peticiones de Junts o el inicio de los trabajos para que Catalunya y Euskadi se conviertan en miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambos organismos asociados de la ONU. Sobre la mesa sigue la publicación de las balanzas fiscales, un asunto que según avanzan en Hacienda está cerca de cerrarse, y otros nudos gordianos del pacto de investidura como reconocimiento del catalán en la UE.

Al igual que con ERC y Junts, el Ejecutivo prepara gestos para atraer al PNV, un socio prioritario que ha vacilado con seguir sosteniendo la legislatura tras la crisis por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual en el PSOE. Se está negociando la transferencia de un nuevo paquete de competencias. La comisión fijada para el pasado 29 de diciembre, se pospuso para el próximo 16 de enero al no haberse llegado a esa fecha a un acuerdo en los términos exigidos por los nacionalistas vascos. Se trata de competencias que reclaman históricamente desde el Ejecutivo vasco. Entre ellas, la de más calado tiene que ver con las prestaciones por desempleo.

Los esfuerzos del Gobierno por retener a sus socios en un momento crítico de la legislatura y ante el horizonte de presentar Presupuestos están generando fricciones incluso dentro del PSOE por su “coste político” en pleno ciclo electoral. Particularmente sensible para las federaciones socialistas es la financiación autonómica y el principio de ordinalidad. El acuerdo con ERC lo garantiza, por lo que al ser la comunidad catalana la tercera en aportar recursos a la caja común, deberá ser también la tercera en recibir.

Agitación contenida en el PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estalló contra este acuerdo nada más anunciarse al considerar que va en contra de la ideología socialista. Para consentir el principio de ordinalidad, dijo, tendría que "volver a nacer". "En estos años mi partido ha cruzado muchas líneas rojas”, avisó para concluir que “si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la de la igualdad, literalmente estaría siendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia".

Pese a la voz discordante del líder de los socialistas castellano-manchegos, Sánchez está logrando contener las críticas en otras federaciones. Al menos, hasta que María Jesús Montero presente este viernes el nuevo modelo de financiación y se aclaren sus detalles. Desde el Principado de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, han insistido en que su propuesta pasa por “un modelo centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España, que tenga en cuenta las necesidades específicas de Asturias”.

Sin referencias a la ordinalidad, el consejo de Hacienda, Guillermo Peláez, ha apuntado que el nuevo modelo “no puede ser un contrato de adhesión sino el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas”, por lo que ha exigido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Frente al acuerdo con ERC, defienden así que la “negociación multilateral”, avanzando que la posición de Asturias será la defensa del acuerdo adoptado en la Junta General con todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox y de la Declaración De Santiago suscrita con otras ocho comunidades de distinto signo político.

El mensaje del Gobierno con el que buscan rebajar las críticas dentro del PSOE se centra en asegurar un aumento de recursos generalizado para todos los territorios, sin perjudicar a nadie ni privilegios de unos territorios sobre otros. Sin entrar a valorar el acuerdo con ERC, fuentes de Moncloa ponían el foco en que la propuesta de reforma goblal "soluciona las carencias del sistema actual" y cumple con lo prometido por Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes: "Garantizar más recursos para todas las comunidades". "Todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado de bienestar", remarcaban.