El alcalde de Alberic denuncia ante la Guardia Civil el ciberacoso en Instagram a jóvenes del municipio

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha denunciado ante la Guardia Civil burlas y conductas de acoso en redes sociales a menores del municipio para que investigue si los hechos son constitutivos de delito.

Así lo ha indicado, en un mensaje en sus redes sociales, este sábado, Carratalá, quien ha apuntado que, como alcalde de Alberic y también como padre, "no puede ni quiere" apartar la mirada de comportamientos que se están llevando a cabo en redes sociales "que están directamente en contra de la dignidad y salud emocional de los menores".

"En los últimos días se han detectado algunas páginas de Instagram dedicadas a burlarse y humillar públicamente a otros jóvenes de Alberic. Déjame ser claro: esto no es una broma, no es divertido y no es una broma. Este tipo de comportamiento puede dar lugar a casos graves de acoso escolar, con consecuencias muy graves para quienes lo padecen", ha señalado, para advertir de que "nada de lo que se hace en las redes sociales es anónimo ni queda impune; todo puede ser rastreado".

Para el primer edil, "lo que algunos adolescentes piensan que es insignificante, puede terminar convirtiéndose en un grave problema legal no solo para la persona que crea este tipo de páginas, sino también para sus familias".

Coordinación con centros educativos

Por este motivo, desde el Ayuntamiento, ha apuntado, ya se ha informado de los hechos el equipo directivo de los Centros Educativos de Alberic, la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Telemáticos. "Nuestra obligación es clara: prevenir, proteger y actuar con firmeza. Ahora también quiero dirigirme a los padres: Tenemos la responsabilidad de saber qué hacen nuestros hijos e hijas con sus teléfonos. Un teléfono no es un juguete inocente. Un mal uso puede hacer mucho daño a otras personas y también a nuestros propios hijos", ha recalcado.

Y ha sentenciado: "La libertad de expresión y el uso de las redes sociales termina donde comienza el respeto hacia los demás. En Alberic no podemos permitir que nadie humille, señale o lastime a otras personas desde el anonimato de una pantalla. Seremos muy claros en esto: tolerancia cero para el acoso escolar. Cuidar a nuestros jóvenes es una obligación colectiva, y en este tema no pienso dar un paso atrás".