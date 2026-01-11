Las políticas de vivienda de Almeida y Collboni llevan a un choque Madrid-Barcelona en el Senado

José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni se verán las caras en el Senado el próximo miércoles para hablar de vivienda. Aunque el primero, alcalde de la capital española, es un proclamado seguidor del Atlético, el duelo con el regidor de Barcelona se ha considerado ya como un "Madrid-Barça" entre los dirigentes de las dos ciudades más grandes de España en el que confrontarán dos modelos de gestión de vivienda totalmente distintos. El madrileño será, como siempre, muy crítico con la Ley de Vivienda que impulsó el Gobierno y el barcelonés defenderá los efectos positivos que ha tenido la limitación de precios en la Ciudad Condal.

A mediados de diciembre, el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señaló que un 19% de los ciudadanos considera la vivienda como el principal problema de España y cerca del 40% si se tiene en cuenta a aquellos que lo sitúan entre sus tres principales preocupación. Unas cifras que a principios de 2025 eran del 13,8% y del 28,3%, respectivamente.

El descontento creciente ha llevado a PP y PSOE a situar las políticas de vivienda como una piedra angular de cara al ciclo electoral autonómico. El choque del próximo miércoles entre Martínez-Almeida y Collboni surgió en plena campaña a las elecciones extremeñas, cuando los populares, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, decidieron confrontar con los socialistas y permitieron la comparecencia de ambos alcaldes.

Visiones encontradas

El regidor madrileño pondrá el foco en la construcción de vivienda que está impulsando desde el consistorio de la capital. Fuentes de su entorno explican que Martínez-Almeida incidirá en el "esfuerzo" que está realizando para "aumentar la oferta y fomentar la construcción de nuevas viviendas". En este sentido, el pasado miércoles anunció el inicio de las obras de 2.500 nuevas viviendas para alquiler asequible en 2026. En contraposición, denunciará que las políticas del Ejecutivo central están "acabando" con el mercado del alquiler.

Además, la comparecencia del alcalde se producirá dos días después de que Alberto Núñez Feijóo cite al Comité de Dirección del PP en Barcelona, justamente, para abordar el inicio del año político y poner el foco en vivienda. Desde la capital catalana, Collboni acudirá al Senado con el propósito de defender la aplicación del tope de los alquileres. Desde el Ayuntamiento de Barcelona sostienen que los precios han descendido un 4,9% desde la entrada en vigor de la regulación. En la mísma línea, descatará su intención de no renovar 10.000 licencias de pisos turísticos.

Y tampoco cederá a Martínez-Almeida la bandera de la construcción de viviendas. Fuentes del consistorio catalán destacan que se ha acelerado la producción de vivienda protegida y que esperan cerrar el mandato con la entrega de 3.000 pisos. Además, sostienen que la intención es tener permanentemente 5.000 viviendas en construcción. Unos datos que les permitirán enfrentarse al regidor madrileño.

La intrahistoria

La intención inicial del PSOE no era un cara a cara entre los regidores de Madrid y Barcelona. Fuentes socialistas explican que el objetivo era poner en marcha una serie de comparecencias en la comisión de Vivienda para explicar las distintas situaciones que se dan en España entre aquellos territorios que sí aplican la Ley de Vivienda y los que no.

Así, a la comparecencia de Collboni querían sumar la de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, donde un gobierno autonómico del PP aplica las zonas tensionadas a una ciudad dirigida por el PSOE; y la de Candelaria Testa, regidora socialista de Alcorcón, territorio en el que la Comunidad de Madrid ha obviado por completo la legislación estatal. Sin embargo, según las mismas fuentes, el PP se negó a dar cabida a estas comparecencias hasta que apostaron por la confrontación directa entre los dos alcaldes.

Los planes de los populares para la comisión de Vivienda del Senado eran distintos. Hasta noviembre, este órgano se había reunido tan solo cuatro veces en todo el 2025. Fue entonces, a pocas semanas de los comicios en Extremadura, cuando Alicia García, portavoz de los populares en la Cámara Alta, anunció un ciclo de comparecencias para poner el foco en la 'okupación'. Así, a finales de noviembre citaron a representantes de JUPOL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Desde entonces, los conservadores no han vuelto a convocar esta comisión.